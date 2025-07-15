Ці 6 серіалів зроблять літній вечір незабутнім: тут драма, романтика і таємниці

Ці серіали ідеально підійдуть для перегляду компанією або самостійно в спекотні літні вечори. Вони дарують яскраві емоції, надихають та занурюють у світ романтики, пристрасті та тепла.
РБК-Україна пропонує добірку літніх серіалів із цікавими сюжетами та незабутніми історіями.
Драматично-романтичний серіал розповідає про 16-річну Беллі, яка переживає складне дорослішання. Вона проводить щасливе літо з родиною в улюбленому місці. Проте все змінюється через заплутаний любовний трикутник.
Після загибелі батьків 15-річна Джекі змушена покинути життя на Мангеттені та переїхати до галасливої родини в сільській місцевості Колорадо, де до всього опиняється втягнутою в любовний трикутник між двома братами.
Острів родини Сінклер здається ідеальним, проте зсередини тут приховується чимало таємниць. Коли дівчина з багатої родини повертається до звичного життя після страшної трагедії, вона відкриває страшну правду, яка назавжди змінює її світ.
Для вихованої у скромній родині Рубі навчання у приватній школі стає справжнім випробуванням, коли вона невдало знайомиться із зарозумілим однокласником Джеймсом. Попри ненависть, між ними спалахує іскра. Та чи зможуть вони втримати свої стосунки?
Нью-йоркська бунтарка Саммер змушена переїхати до Австралії після чергового виключення зі школи. Тут вона знаходить своє місце серед хвиль та серфінгістів, проте традиційно не обходиться без створення казусів та безладу.
Таємнича історія про п'ятьох старшокласників. Відбуваючи шкільне покарання, один із них несподівано помирає. Усі решта опиняються під підозрою і кожному є що приховувати.
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