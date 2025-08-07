Эти актеры стали суперзвездами благодаря Netflix: кто попал в топ-10

За последнее десятилетие Netflix стал настоящей звездной кузницей, открыв миру новые таланты и вернув в игру забытых актеров. Именно благодаря ролям в сериалах и фильмах стримингового гиганта эти звезды обрели бешеную популярность, армии фанатов и приглашения в масштабные проекты.
Кого из них можно внести в десятку самых успешных? Узнайте в материале на РБК-Украина.
Карьера Милли Бобби Браун стремительно взлетела после роли Одиннадцатой в сериале "Очень странные дела".
В 12 лет актриса продемонстрировала впечатляющее актерское мастерство, удивив зрителей по всему миру.
С тех пор она стала не только лицом нескольких культовых проектов стриминга, в том числе "Энола Холмс" и "Девушка-девушка", но и продюсером и предпринимателем с собственным косметическим брендом.
После появления в сериале "Внешние отмели" актриса получила статус иконы подростковых драм. Ее искренность, естественность и харизма быстро принесли популярность как в мире кино, так и в модельном бизнесе.
Бывшая звезда Disney стала любимицей Netflix благодаря романтической драме "Пурпурные сердца", где соединила актерскую игру и вокальные способности. В 2022 году она стала одной из самых популярных актрис платформы.
Роль Венздей в детективном комедийном сериале-ужасов превратила Дженну в новую икону поколения. Ее образ стал вирусным в сети, а популярность достигла мирового уровня. Ранее она также появлялась во втором сезоне "Ты".
Актер запомнился зрителям в роли Энтони во втором сезоне "Бриджертонов". Его глубокий персонаж и химия с Симон Эшли сделали его фаворитом среди зрителей Netflix.
Его сложный и противоречивый антагонист в "Внешних отмелях" вывел актера на новый уровень. Благодаря глубине персонажа и актерской пластичности Старки стал одним из самых интересных новых лиц на Netflix.
Его персонаж Уилл Байерс в "Очень странных делах" был одним из ключевых для эмоциональной линии сериала. Актер постепенно стал еще и успешным предпринимателем и иконой для молодежи.
В первом сезоне "Бриджертонов" она воплотила нежную и смелую Дафну. Благодаря роли актриса получила признание не только в кино, но и в фэшн-индустрии.
После триумфального дебюта в "Игре в кальмара" она мгновенно стала всемирно известной. Модель, успешно перешедшая в актерство, сейчас является лицом мировых брендов и продолжает кинокарьеру.
Несмотря на то, что сериал "Эйфория" выходил на HBO, Джейкоб Элорди впервые привлек внимание подростковой аудитории именно благодаря трилогии "Будка поцелуев" на Netflix.
Хотя актер неоднократно критически отзывался об этих лентах, они обеспечили ему широкую узнаваемость, открыв двери к сотрудничеству с брендами высокой моды и более серьезным актерским вызовам.
Элорди - один из тех, кто доказал: Netflix может стать стартовой площадкой для перехода к более глубоким и сложным ролям.
