Удар по Киеву: звезда "МастерШеф" Мартыновская показала квартиру после "прилета"

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала последствия массированного удара по Киеву в ночь на 28 августа - пострадала квартира, в которой она живет со своей дочерью Верой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram.
Судья "МастерШеф" показала видео с кадрами атаки, на котором отметила свой дом.
"Мой дом. Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думала, будет страшно. И уже ночью летит в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это?" - риторически спросила она.
К счастью, ни самой ведущей, ни ее дочери на момент ракетного обстрела не было дома.
"Вера у бабушки в Чернигове. Я в Николаеве. Так сказать, в самых "безопасных" городах. А квартира в Киеве без окон. Малой кровью обошлось. Сочувствие всем, друзья", - отметила она.
Российские войска ночью массированно атаковали Киев и область "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами - всего было более 600 воздушных целей.
Последствия атаки зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.
Количество жертв в столице постоянно растет, по состоянию на момент написания новости известно о 15 погибших, среди них 4 - дети.
Завтрашний день в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки.
