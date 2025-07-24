"Убийства в одном здании" возвращаются: дата выхода и что известно о 5 сезоне (видео)

Уже скоро поклонников детективной комедии "Убийства в одном здании" порадует новый сезон. Актеры сериала Селена Гомез, Стив Мартин и Мартин Шорт объявили дату выхода новых серий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главное трио из сериала сообщило в забавном видео в Instagram.
Продолжение сериала ожидается уже этой осенью. Актер сериала озвучили дату выхода в видеообращении к фанам со съемочной площадки.
С юмором и улыбками они заявили, что зрители смогут увидеть новые эпизоды детективной истории уже 9 сентября 2025 года на Hulu.
Английское название сериала - Only Murders in the Building. Это детектив с элементами комедии.
По сюжету трое соседей из многоквартирного дома в Нью-Йорке обожают криминальные подкасты.
Когда в здании происходит настоящее убийство, они объединяются в самостоятельном расследовании и параллельно запускают собственное шоу.
Исполнители главных ролей Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес стали хитовым трио среди зрителей. Благодаря своей харизме и юмору они завоевали немалую фан-базу.
Сериал получил положительные отзывы критиков и несколько номинаций на "Эмми". и успел завоевать лояльную фан-базу. Предыдущие сезоны сочетали криминальную интригу с сатирой на мир знаменитостей и социальных сетей.
В частности действия четвертого сезона частично разворачивались в Лос-Анджелесе, а к актерскому составу второго плана присоединились такие звезды, как Мерил Стрип, Ева Лонгория и Зак Галифианакис.
Hulu заказал пятый сезон в сентябре прошлого года. Действие сюжета снова будет разворачиваться вокруг загадочного убийства.
Герои окажутся в центре расследования и опасности, пытаясь сохранить дружбу и записать еще один хитовый подкаст. Также к касту снова присоединятся звездные гости - среди таких Рене Зеллвегер.
Вас также может заинтересовать: