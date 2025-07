"Вбивства в одній будівлі" повертаються: дата виходу та що відомо про 5 сезон (відео)

Коли вийде 5 сезон "Вбивства в одній будівлі"

Продовження серіалу очікується вже цієї осені. Актор серіалу озвучили дату виходу у відеозверненні до фанів зі знімального майданчика.

З гумором та посмішками вони заявили, що глядачі зможуть побачити нові епізоди детективної історії вже 9 вересня 2025 року на Hulu.

"Вбивства в одній будівлі": що відомо про серіал

Англійська назва серіалу - Only Murders in the Building. Це детектив з елементами комедії.

За сюжетом троє сусідів із багатоквартирного будинку в Нью-Йорку обожнюють кримінальні подкасти.

Коли в будівлі стається справжнє вбивство, вони об'єднуються у самостійному розслідуванні та паралельно запускають власне шоу.



Виконавці головних ролей Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес стали хітовим тріо серед глядачів. Завдяки своїй харизмі й гумору вони завоювали чималу фан-базу.

Серіал отримав позитивні відгуки критиків та кілька номінацій на "Еммі". Попередні сезони поєднували кримінальну інтригу з сатирою на світ знаменитостей й соціальних мереж.

Зокрема дії четвертого сезону частково розгорталися в Лос-Анджелесі, а до акторського складу другого плану доєдналися такі зірки, як Меріл Стріп, Єва Лонгорія та Зак Галіфіанакіс.

Що відомо про 5 сезон "Вбивства в одній будівлі"

Hulu замовив п’ятий сезон у вересні минулого року. Дія сюжету знову розгортатиметься навколо загадкового вбивства.

Герої опиняться у центрі розслідування й небезпеки, намагаючись зберегти дружбу й записати ще один хітовий подкаст. Також до касту знову приєднаються зіркові гості - серед таких Рене Зеллвеґер.