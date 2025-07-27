Известная реперша оскорбила украинского морпеха, пережившего пытки в плену РФ (фото)

Американская реперша Азилия Бэнкс возмутила сеть словами об украинском военном. Певица нарвалась на критику из-за высказывания о морпехе Александре Кириенко, который пережил плен и пытки.
Что известно о скандале, рассказывает РБК-Украина.
На своей странице в X (Twitter) Бэнкс нередко делает провокационные заявления. Недавно она писала, что Конор Макгрегор присылал ей свои "нюдсы". Сейчас же она "репостнула" пост, в котором говорилось об украинском военном. На фото было показано, как Кириенко похудел в российском плену.
Но реакция Бэнкс была странной. Она выдала грубый и пренебрежительный текст.
"Well something needed to stop his fat *ss from eating (Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую ж*пу от еды)", - написала реперша.
Судя по всему, Азилия решила, что такая ее "шутка" была уместной. И, конечно, это возмутило пользователей. Репершу уже требуют "отменить".
Юзеры пишут:
Военного держали в плену почти три года. Александр - морпех 36 бригады, главный сержант взвода снайперов. Он вернулся домой в феврале этого года, во время обмена.
Кириенко защищал Украину с 2014 года. Когда началась полномасштабная война, он находился в Мариуполе, в апреле 2022 он и другие военные выходили с завода Ильича и попали в российский плен.
Известно, что Кириенко пережил пытки. В плену он похудел на 40 килограммов, видел, как на его глазах умирали замученные.
"До десяти вечера ты стоишь на ногах. На полу была белая полоса, и мы, как на плацу, выстраивались. В камерах было видеонаблюдение. Мы выстраиваемся и стоим. В туалет - по команде раз в три-четыре часа. Не дай Бог, ты отойдешь от этой линии куда-то. Они постоянно наблюдают и сразу бежит карательный отряд", - вспоминал Александр.
Уже после освобождения из плена он узнал, что его удерживали в одной из самых закрытых колоний в Мордовии. Там украинских военных пытал российский "Доктор Зло". Этот "врач" не просто не оказывал пленным медицинскую помощь, он бил их током, из-за чего его также называли "Доктор Шокер". И, как выяснили "Схеми", его имя - Илья Сорокин.
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При создании материала были использованы источники: сообщение Бэнкс в Х, материалы расследования "Схем", статьи о Кириенко на "Радіо Свобода" и "Суспільне".