Известная реперша оскорбила украинского морпеха, пережившего пытки в плену РФ (фото)

Как американская реперша оскорбила украинского военного

На своей странице в X (Twitter) Бэнкс нередко делает провокационные заявления. Недавно она писала, что Конор Макгрегор присылал ей свои "нюдсы". Сейчас же она "репостнула" пост, в котором говорилось об украинском военном. На фото было показано, как Кириенко похудел в российском плену.

Но реакция Бэнкс была странной. Она выдала грубый и пренебрежительный текст.

"Well something needed to stop his fat *ss from eating (Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую ж*пу от еды)", - написала реперша.

Судя по всему, Азилия решила, что такая ее "шутка" была уместной. И, конечно, это возмутило пользователей. Репершу уже требуют "отменить".

Сообщение Бэнкс (скриншот)

Юзеры пишут:

"Возможно, вы также пошутите о Холокосте?"

"Ты сейчас серьезно?!"

"Это ужасный аккаунт. Более 200 тысяч подписчиков, но очень мало лайков под большинством постов или комментариев. Такая голодный к вниманию, что приходится затрагивать боль и страдания других людей, чтобы привлечь к себе внимание"

"Такая дешевая попытка хайповать. Я даже не злюсь, потому что ты жалкая"

"Твои комментарии о других людях просто отвратительны"

"Что с тобой не так?"

"Это так позорно и дешево, что аж грустно. Неужели так сейчас собирают лайки? Насмехаются над человеком, которого держала в плену страна, убивающая мой народ без причины? Ого, ты жалкая".

Кто такой Александр Кириенко

Военного держали в плену почти три года. Александр - морпех 36 бригады, главный сержант взвода снайперов. Он вернулся домой в феврале этого года, во время обмена.

Кириенко защищал Украину с 2014 года. Когда началась полномасштабная война, он находился в Мариуполе, в апреле 2022 он и другие военные выходили с завода Ильича и попали в российский плен.

Кириенко до плена (скриншот)

Известно, что Кириенко пережил пытки. В плену он похудел на 40 килограммов, видел, как на его глазах умирали замученные.

"До десяти вечера ты стоишь на ногах. На полу была белая полоса, и мы, как на плацу, выстраивались. В камерах было видеонаблюдение. Мы выстраиваемся и стоим. В туалет - по команде раз в три-четыре часа. Не дай Бог, ты отойдешь от этой линии куда-то. Они постоянно наблюдают и сразу бежит карательный отряд", - вспоминал Александр.

Кириенко после плена (скриншот)

Уже после освобождения из плена он узнал, что его удерживали в одной из самых закрытых колоний в Мордовии. Там украинских военных пытал российский "Доктор Зло". Этот "врач" не просто не оказывал пленным медицинскую помощь, он бил их током, из-за чего его также называли "Доктор Шокер". И, как выяснили "Схеми", его имя - Илья Сорокин.