Відома реперка образила українського морпіха, який пережив катування в полоні РФ (фото)

Американська реперка Азілія Бенкс обурила мережу словами про українського військового. Співачка нарвалася на критику через висловлювання про морпіха Олександра Кірієнка, який пережив полон та катування.
Що відомо про скандал, розповідає РБК-Україна.
На своїй сторінці в X (Twitter) Бенкс нерідко робить провокаційні заяви. Нещодавно вона писала, що Конор Макгрегор надсилав їй свої "нюдси". Нині ж вона "репостнула" допис, в якому йшлося про українського військового. На фото було показано, як Кірієнко схуд у російському полоні.
Але реакція Бенкс була дивною. Вона видала грубий та зневажливий текст.
"Well something needed to stop his fat *ss from eating (Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту д*пу від їжі)", - написала реперка.
Судячи з усього, Азілія вирішила, що такий її "жарт" був доречним. І, звісно, це обурило користувачів. Реперку вже вимагають "скасувати".
Юзери пишуть:
Військового тримали у полоні майже три роки. Олександр - морпіх 36 бригади, головний сержант взводу снайперів. Він повернувся додому у лютому цього року, під час обміну.
Кірієнко захищав Україну з 2014 року. Коли почалася повномасштабна війна, він перебував у Маріуполі, у квітні 2022 він та інші військові виходили з заводу Ілліча та потрапили в російський полон.
Відомо, що Кірієнко пережив катування. У полоні він схуд на 40 кілограмів, бачив, як на його очах помирали закатовані.
"До десятої вечора ти стоїш на ногах. На підлозі була біла смуга, і ми, як на плацу, вишиковувались. В камерах було відеоспостереження. Ми вишиковуємось і стоїмо. В туалет - по команді раз в три-чотири години. Не дай Боже, ти відійдеш від цієї лінії кудись. Вони постійно спостерігають і одразу біжить каральний загін", - пригадував Олександр.
Вже після звільнення з полону він дізнався, що його утримували в одній з найзакритіших колоній у Мордовії. Там українських військових катував російський "Доктор Зло". Цей "лікар" не просто не надавав полоненим медичну допомогу, він бив їх струмом, через що його також називали "Доктор Шокер". І, як з'ясували "Схеми", його ім'я - Ілля Сорокін.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: допис Бенкс в Х, матеріалу розслідування "Схем", статті про Кірієнка на "Радіо Свобода" та "Суспільне".