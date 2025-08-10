"Вызвали священника". Голливудская звезда пережил клиническую смерть

Голливудский актер и звезда фильма "Чумовая пятница" Чед Майкл Мюррей рассказал, как в подростковом возрасте пережил клиническую смерть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на подкаст Great Company.
Актер признался, что в 15 лет его кишечник перекрутился, вызвав внутреннее кровотечение.
"Я пробыл в больнице два с половиной месяца. Это было очень тяжело", - вспомнил 43-летний актер, добавив, что во время госпитализации то терял сознание, то приходил в себя.
По его словам, врачи провели операцию, во время которой выяснилось, что он потерял половину объема крови.
"Я был на смертном одре. Семья даже вызвала священника, чтобы провести последние обряды. Помню, как видел своего отца, самого слабого из всех, кого я когда-либо видел, и священника у моей кровати. Медсестра Сэнди сделала мне переливание крови, и это спасло мне жизнь", - поделился Мюррей.
Хотя точного диагноза он не раскрыл, медики объяснили, что заворот кишечника вызывает непроходимость, из-за которой окружающие участки заполняются пищей, жидкостью и газом.
Впоследствии Мюррею пришлось перенести вторую операцию, чтобы "очистить" и восстановить внутренние органы.
После двух месяцев лечения актер сильно похудел - с около 82 до 53,5 килограммов.
"Когда я впервые взглянул в зеркало, то подумал: "Кто это?" И заплакал. Я был похож на скелет", - признался он.
Несмотря на сложное состояние, именно в больнице Чед получил неожиданный толчок к будущей карьере.
Медсестра по имени Алана, которая работала моделью, предложила ему попробовать себя в модельном бизнесе.
"Я ответил, что хочу быть актером, потому что люблю кино и телевидение. Она сказала, что можно начать с модельной работы и перейти к актерству. И она действительно выполнила обещанное - связала меня с агентством после выписки", - поделился артист.
Те события также сблизили актера с Богом и его отцом, который сам воспитывал пятерых детей.
"Он ежедневно приходил в больницу, проводил со мной ночи, когда дома ждали еще четверо детей. Я бесконечно благодарен, именно тогда мы стали по-настоящему близкими", - рассказал Мюррей.
К слову, актер и ранее упоминал о своем опыте клинической смерти.
В 2019 году в шоу Джесса Кейгла на SiriusXM он рассказал, что с тех пор тщательно следит за питанием, избегает алкоголя и поддерживает здоровый образ жизни.
"Вот почему я стал актером. Это о развлечении, о добре, которое можно дарить другим через свою работу, семью и веру", - подытожил Чед.
Вас может заинтересовать: