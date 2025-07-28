"За собой следите": Невеста Танчинца ответила на упреки, что отбила его у первой жены

Невеста фронтмена группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца, пиар-директор Юлиана Корецкая, поставила на место хейтеров, которые назвали ее разлучницей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram возлюбленной исполнителя.
После новости о помолвке Сергея Танчинца с Юлианой Корецкой, в соцсетях разгорелась волна слухов и обвинений.
Часть пользователей заподозрила, что роман между 43-летним артистом и 24-летней избранницей мог начаться еще тогда, когда он находился в браке.
Хотя артист официально развелся еще в 2023 году, а о новых отношениях пара публично заявила только в 2024-м, некоторые комментаторы упорно называют Юлиану "любовницей" и "разлучницей".
"А недавно любил жену. Как все быстро", - прозвучала одна из реплик в соцсетях.
Невеста музыканта ответила прямо и резко.
"Люди уже более двух лет разведены. Это для вас "недавно". Следите за собой", - отреагировала она.
Другое обвинение избранница Сергея объяснила еще подробнее.
"Наши отношения начались через длительное время после их развода, поэтому спасибо, конечно, за вывод, но лучше следите за фактами, а не разводите грязные слухи", - говорит Корецкая.
Несмотря на волну негатива, пара продолжает делиться личными моментами с подписчиками, не обращая внимания на спекуляции.
Юлиана также намекает: вместо того, чтобы копаться в чужих отношениях, лучше сосредоточиться на себе.
Напомним, Сергей Танчинец долгое время был женат на Анне - их брак длился почти 15 лет, в семье появились сын и дочь.
Но впоследствии музыкант объявил о разводе. После этого начали распространяться слухи, что у артиста новая любовь - на этот раз с молодой пиарщицей.
Влюбленные долго не подтверждали отношения, но ситуация изменилась в прошлом году: Юлиана поделилась трогательным снимком с Сергеем, на котором они позируют вместе.
Вокалист также не остался в стороне и публично выразил свои чувства.
А уже 2 июля стало известно: фронтмен группы "Без Обмежень" сделал предложение своей избраннице.
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