"За собою слідкуйте": Наречена Танчинця відповіла на закиди, що відбила його у першої дружини

Наречена фронтмена гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця, піар-директорка Юліана Корецька, поставила на місце хейтерів, які назвали її розлучницею.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram коханої виконавця.
Після новини про заручини Сергія Танчинця з Юліаною Корецькою, у соцмережах розгорілася хвиля чуток та звинувачень.
Частина користувачів запідозрила, що роман між 43-річним артистом і 24-річною обраницею міг розпочатися ще тоді, коли він перебував у шлюбі.
Хоча артист офіційно розлучився ще у 2023 році, а про нові стосунки пара публічно заявила лише у 2024-му, деякі коментатори вперто називають Юліану "коханкою" та "розлучницею".
"А нещодавно кохав дружину. Як все швидко", - прозвучала одна з реплік у соцмережах.
Наречена музиканта відповіла прямо й різко.
"Люди вже понад два роки розлучені. Це для вас "недавно". Слідкуйте за собою", - відреагувала вона.
Іншому звинуваченню обраниця Сергія пояснила ще детальніше.
"Наші відносини розпочались через тривалий час після їх розлучення, тому дякую, звісно, за висновок, але краще слідкуйте за фактами, а не розводьте брудні чутки", - каже Корецька.
Попри хвилю негативу, пара продовжує ділитися особистими моментами з підписниками, не звертаючи уваги на спекуляції.
Юліана також натякає: замість того, щоб копирсатися в чужих стосунках, краще зосередитися на собі.
Нагадаємо, Сергій Танчинець тривалий час був одружений з Ганною - їхній шлюб тривав майже 15 років, у родині з’явилися син і донька.
Та згодом музикант оголосив про розлучення. Після цього почали ширитися чутки, що в артиста нове кохання - цього разу з молодою піарницею.
Закохані довго не підтверджували стосунки, але ситуація змінилася минулого року: Юліана поділилася зворушливим знімком із Сергієм, на якому вони позують разом.
Вокаліст також не залишився осторонь і публічно висловив свої почуття.
А вже 2 липня стало відомо: фронтмен гурту "Без Обмежень" освідчився своїй обраниці.
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