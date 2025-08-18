Гибель Наты Лайм в Дубае: друг блогерши шокировал подробностями трагедии

Гибель украинской блогерши Наты Лайм (Натальи Любаренко), которая выпала с балкона в Дубае, долгое время оставалась загадкой. Лишь недавно ее друг Евгений Белозеров публично подтвердил трагическое известие и впервые рассказал об истинных обстоятельствах смерти 31-летней инфлюенсерки.
По словам Евгения, он последний раз видел Наталью в Киеве в конце 2023 года.
Вместе с ее мужем Артемом они весело провели время - посетили квест и зашли в любимое кафе.
Девушка была улыбчивой, рассказывала о планах и демонстрировала ремонт в стоматологической клинике, которую пара собиралась открывать.
Однако после ее смерти выяснилось, что Наталья долгое время боролась с депрессией, которую скрывала от большинства людей.
Ее муж рассказал Евгению о психологических трудностях жены уже после трагедии.
"К сожалению, я не знал, что уже тогда Ната находилась в депрессии. Видимо, плохо умею считывать людей. О ее состоянии рассказал муж (Артем Любаренко - Ред.) уже после трагического случая", - поделился блогер.
"По его словам, Ната занималась с психологом. Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 года", - отметил он.
Хотя последние годы она жила в Киеве, Наталья часто ездила за границу, в частности в Дубай, где в последнее время проводила больше времени.
Тем временем Артем оставался в Украине и занимался открытием клиники.
"Мы часто переписывались. Она периодически подбрасывала идеи для новых видео. Делилась фотографиями ремонта в клинике. Она иногда выезжала за границу, поскольку не чувствовала себя в безопасности, но возвращалась. Муж оставался здесь", - вспоминает Белозеров.
Напомним, с 2016 по 2019 год Ната Лайм была одной из самых популярных украиноязычных авторов на YouTube.
Ее видео о школьной жизни, дружбе и романтических отношениях собирали миллионы просмотров.
Благодаря легкой манере и естественной харизме она быстро завоевала расположение молодежной аудитории.
И уже в конце 2020 года неожиданно исчезла из интернета.
Фаны долгое время ждали ее возвращения, писали сообщения, создавали фан-аккаунты, но со временем связь окончательно оборвалась.
О смерти блогера знал только ее ближайший круг. Все изменилось после того, как в TikTok начали появляться снимки ее могилы с надписью на украинском.
Это спровоцировало бурю в соцсетях: люди начали задавать вопросы родственникам, строить предположения.
Артем попросил Евгения подтвердить правду публично, чтобы остановить волну домыслов.
Блогера похоронили в Украине. Церемония была частной, без лишнего внимания - семья решила попрощаться с Натальей в тишине. Детей у женщины не было.
