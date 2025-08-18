Гибель Наты Лайм в Дубае: друг блогерши шокировал подробностями трагедии

Подробности гибели Наты Лайм

По словам Евгения, он последний раз видел Наталью в Киеве в конце 2023 года.

Вместе с ее мужем Артемом они весело провели время - посетили квест и зашли в любимое кафе.

Девушка была улыбчивой, рассказывала о планах и демонстрировала ремонт в стоматологической клинике, которую пара собиралась открывать.

Однако после ее смерти выяснилось, что Наталья долгое время боролась с депрессией, которую скрывала от большинства людей.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Ее муж рассказал Евгению о психологических трудностях жены уже после трагедии.

"К сожалению, я не знал, что уже тогда Ната находилась в депрессии. Видимо, плохо умею считывать людей. О ее состоянии рассказал муж (Артем Любаренко - Ред.) уже после трагического случая", - поделился блогер.

"По его словам, Ната занималась с психологом. Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 года", - отметил он.

Хотя последние годы она жила в Киеве, Наталья часто ездила за границу, в частности в Дубай, где в последнее время проводила больше времени.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Тем временем Артем оставался в Украине и занимался открытием клиники.

"Мы часто переписывались. Она периодически подбрасывала идеи для новых видео. Делилась фотографиями ремонта в клинике. Она иногда выезжала за границу, поскольку не чувствовала себя в безопасности, но возвращалась. Муж оставался здесь", - вспоминает Белозеров.

Напомним, с 2016 по 2019 год Ната Лайм была одной из самых популярных украиноязычных авторов на YouTube.

Ее видео о школьной жизни, дружбе и романтических отношениях собирали миллионы просмотров.

Благодаря легкой манере и естественной харизме она быстро завоевала расположение молодежной аудитории.

И уже в конце 2020 года неожиданно исчезла из интернета.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)

Фаны долгое время ждали ее возвращения, писали сообщения, создавали фан-аккаунты, но со временем связь окончательно оборвалась.

О смерти блогера знал только ее ближайший круг. Все изменилось после того, как в TikTok начали появляться снимки ее могилы с надписью на украинском.

Это спровоцировало бурю в соцсетях: люди начали задавать вопросы родственникам, строить предположения.

Могила Наты Лайм (скриншот)

Артем попросил Евгения подтвердить правду публично, чтобы остановить волну домыслов.

Блогера похоронили в Украине. Церемония была частной, без лишнего внимания - семья решила попрощаться с Натальей в тишине. Детей у женщины не было.