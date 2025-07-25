Гибель Рущишина: Вакарчук, Жадан и другие украинцы делятся трогательными воспоминаниями

Святослав Вакарчук

Страшная новость... погиб Ярослав Рущишин. Очень трудно принять это. Слава был одним из тех, для кого слово "принцип" было не просто словом, оно было действием. Очень не будет хватать его всем нам. Вечная память!.

Ярослав Рущишин (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Руслана Лыжичко

Сегодня погиб наш очень близкий друг - Ярослав Рущишин. Мы с Сашей не можем до сих пор прийти в себя от этого болезненного тяжелого известия. Это тот момент, когда ты не просто не можешь в это поверить - ты всей душой не хочешь и неспособна этого сделать.

Так хочется сказать Славе множество теплых невероятно добрых слов. Но мешают слезы... Единственное, что я могу сейчас - это молиться... до утра, и с утра до вечера.

Пока не почувствую, что его душа в спокойном легком полете на крыльях наших молитв, памяти и любви. Слава... Ты еще откроешь глаза.

P.S. Ярослав Рущишин - депутат Верховной Рады, секретарь Комитета по вопросам экономического развития... имеет много достижений и заслуг перед Украиной. Но для нас он был прежде всего очень близкий друг... братчик.

Ярослав Рущишин (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko)

Он был среди лидеров Революции на граните, среди основателей и идеологов Студенческого братства, стоял у истоков "Клуба Поклонников Чая" (кто знает, тот понимает, о чем я).

Он помогал творить настоящее и честное искусство во Львове во времена бурного расцвета Украины на самом рассвете возрожденной Независимости

Он поддерживал артистов и художников в реформировании законодательства в сфере авторского права.

Это какие-то рассыпанные куски воспоминаний. Несвязанные, разорванные. Сейчас очень трудно... Очень тяжело. Хочется верить, что ему сейчас легче чем нам! Слава, пусть всегда будет с тобой наша вечная память и вечная любовь! Аминь.

Сергей Жадан

Помню, когда-то, сто лет назад, до войны, выступал в Дзизе. После выступления сидели, никто никуда не спешил, поезд был поздний.

Понятное дело, что о нем, о поезде, вспомнили в последний момент. Я посмотрел на часы и понял, что успеть нереально.

"Не волнуйся", - сказал Слава Рущишин, - успеем.



Прыгнули в его машину, ехали какими-то дворами, но успели. Закинул в вагон меня, следом - мою сумку. Это запомнилось - он не бросал и не отчаивался.



А вчера погиб в ДТП. За время войны смерти стало слишком много, она уже даже не отходит.

Иногда забываешь, что до войны она тоже была, что она всегда находилась где-то рядом. Вот и вчера - приходила, забрала одного из нас, напомнила о себе.



Покойся с миром, друг. После тебя осталось много хороших вещей и воспоминаний. Они дают надежду.

Анжелика Рудницкая

Ярослав Рущишин. Когда в чате, где общаются участники Студенческой революции на граните написали, что Ярослав погиб, казалось, что кто-то просто ошибся.

К сожалению, нет.

Ярослав погиб во время дорожной аварии. Народный депутат от партии "Голос".

Один из братчиков - соучредитель "Студенческого братства", участник нашей Студенческой Революции на граните, 35-летие которой приближается.

Ярослав Рущишин (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

Он был соучредителем Художественного объединения "Дзига" и продюсировал ряд украинских групп, среди которых "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы", Русланы.

Сегодня в моей ленте - грусть и большое количество воспоминаний о добрых и важных делах Ярослава. Светлая память...

Марьяна Савка

Слава Рущишин... НЕ МОГУ, НЕ МОГУ ВЕРИТЬ. Я же тебя видела дней десять назад в Половинке на спектакле, сначала увидела мотоцикл, а потом тебя и еще сказала: теперь ясно, кто приехал на мотоцикле с цветочками, а ты сказал: "да шо ты не понимаешь, это не цветочки - это Петриковская роспись! Поехали со мной на лекцию Грицака. Это будет аттракция - Савка на мотоцикле". Но я отказалась.

Славка, это что-то невозможное. Ты же необходим здесь критически. Почему? Почему происходит какая-то черная хрень, почему исчезают лучшие?

Ярослав Рущишин (фото: instagram.com/savka.mariana)

Ну разве что там тебе назначили какую-то сверхважную миссию и забрали выполнять. Потому что иначе не понимаю. Даже трудно мысленно прощаться. Но, Славик, лети, лети, незабываемый.

Вахтанг Кипиани

Погиб в автокатастрофе Ярослав Рущишин - оптимист и жизнелюб. Дружили с 1992 года, когда вместе были участниками молодежной конференции в Швеции.

Несколько недель назад он де-факто стал главным спонсором благотворительного вечера во львовской опере, где мы собирали на бригаду.

Купил картину Гниздовского плюс недешевые билеты на всю семью. Договорились в ближайшее время выпить кофе.

Слава был бизнес-партнером незабываемого Маркияна Иващишина, "Дзига" и еще многое другое. Не перечислить сделанного им. Больно.

Что известно о гибели Ярослава Рущишина

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб поздно вечером 24 июля.

ДТП произошло примерно в 21:45 недалеко от села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, политик находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.

Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин скончался по дороге в больницу.