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Жестко и жутко: эти фильмы о ловушках и маньяках заставят содрогнуться даже фанатов "Пилы"

Фильмы о ловушках и маньяках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Соскучились по действительно пугающему кино, такому как "Пила"? Не стоит смотреть одно и то же, ведь есть немало фильмов о маньяках, которые придумывают хитрые ловушки.

РБК-Украина собрало для вас 7 хорроров, которые напугают даже фанов "Пилы".

"Куб"

Классика жанра, которая до сих пор держит в напряжении. Группа незнакомцев просыпается в гигантском кубе, где каждая комната - потенциальная ловушка. Спасение "светит" только для тех, кто мыслит логикой, а не паникой.

 

"Экзамен"

Одна комната, восемь кандидатов и один вопрос, который никто не слышит. Давление растет с каждой минутой, а соревнование за престижную работу превращается в психологическую мясорубку. Минимум действий переходят в максимум напряжения.

 

"Коллекционер"

Вор пробирается в дом, чтобы обокрасть семью, но сам попадает в ужасную ловушку. В доме уже есть другой "гость". Это маньяк, который превратил каждый угол в ловушку. И это именно тот случай, когда выбраться страшнее, чем остаться.

 

"Телефонная будка"

Все происходит быстро, а понять, каким будет финал - невозможно. В фильме - человек в будке, невидимый снайпер и шанс на спасение, который тает с каждой минутой. Это не просто триллер, это эксперимент с нервами.

 

Также смотрите следующие фильмы ужасов:

  • "Дьявол"
  • "Смертельный лабиринт"
  • "Девять в списке мертвых"

 

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