Жорстко і моторошно: ці фільми про пастки і маніяків змусять здригнутись навіть фанатів "Пили"

"Куб"

Класика жанру, яка досі тримає в напрузі. Група незнайомців прокидається у гігантському кубі, де кожна кімната - потенційна пастка. Порятунок "світить" лише для тих, хто мислить логікою, а не панікою.

"Екзамен"

Одна кімната, вісім кандидатів і одне питання, якого ніхто не чує. Тиск зростає щохвилини, а змагання за престижну роботу перетворюється на психологічну м’ясорубку. Мінімум дій переходять у максимум напруги.

"Колекціонер"

Злодій пробирається у дім, аби обікрасти родину, але сам потрапляє в жахливу пастку. В будинку вже є інший "гість". Це маніяк, який перетворив кожен кут на пастку. І це саме той випадок, коли вибратися страшніше, ніж залишитись.

"Телефонна будка"

Усе відбувається швидко, а зрозуміти, яким буде фінал - неможливо. В фільмі - людина в будці, невидимий снайпер і шанс на порятунок, який тане з кожною хвилиною. Це не просто трилер, це експеримент з нервами.

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