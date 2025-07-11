UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Жорстко і моторошно: ці фільми про пастки і маніяків змусять здригнутись навіть фанатів "Пили"

Фільми про пастки та маніяків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Скучили за дійсно лячним кіно, таке як "Пила"? Не слід дивитися одне й те ж, адже є чимало фільмів про маніяків, які вигадують хитрі пастки.

РБК-Україна зібрало для вас 7 хоррорів, які налякають навіть фанів "Пили".

"Куб"

Класика жанру, яка досі тримає в напрузі. Група незнайомців прокидається у гігантському кубі, де кожна кімната - потенційна пастка. Порятунок "світить" лише для тих, хто мислить логікою, а не панікою.

 

"Екзамен"

Одна кімната, вісім кандидатів і одне питання, якого ніхто не чує. Тиск зростає щохвилини, а змагання за престижну роботу перетворюється на психологічну м’ясорубку. Мінімум дій переходять у максимум напруги.

 

"Колекціонер"

Злодій пробирається у дім, аби обікрасти родину, але сам потрапляє в жахливу пастку. В будинку вже є інший "гість". Це маніяк, який перетворив кожен кут на пастку. І це саме той випадок, коли вибратися страшніше, ніж залишитись.

 

"Телефонна будка"

Усе відбувається швидко, а зрозуміти, яким буде фінал - неможливо. В фільмі - людина в будці, невидимий снайпер і шанс на порятунок, який тане з кожною хвилиною. Це не просто трилер, це експеримент з нервами.

 

Також дивіться наступні фільми жахів:

  • "Диявол"
  • "Смертельний лабіринт"
  • "Дев’ять у списку мертвих"

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмыФільми