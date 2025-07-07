Звезда "МастерШеф" Мартыновская впервые вышла в свет с любимым: что о нем известно (фото)

На презентации четвертого альбома MONATIK "Вічно танцююча людина", которая состоялась 4 июля в Украинском доме, звезда и ее возлюбленный не скрывали нежных чувств - пара нежно обнималась, целовалась и весь вечер выглядела очень счастливой вместе.

Ольга Мартыновская вышла в свет с возлюбленным (фото: РБК-Украина)

Как оказалось, это не новый роман - Ольга снова сошлась со своим бывшим, с которым разорвала отношения в феврале 2025 года.

"Сейчас мы вместе. Я уже не помню, кто первый пошел на примирение, обычно он это делает. Вообще сложно описать наши отношения, поэтому мне самой немного неудобно и некомфортно об этом говорить, потому что я сама не знаю, вместе мы или нет. Но, пожалуй, больше так. А тогда в феврале мы просто поссорились, разбежались, потом снова помирились", - поделилась шеф-повар в комментарии ТСН.ua.

Ольга Мартыновская вышла в свет с возлюбленным (фото: РБК-Украина)

Что известно об избраннике Ольги Мартыновской

Журналисты РБК-Украина выяснили, что сейчас Ольга Мартыновская встречается с Русланом Шибаевым - известным основателем ресторанов, популярных среди политической и бизнес-элиты Киева.

Шибаев родился в 1972 году в Желтых Водах. Свой путь начинал довольно разнообразно: окончил в 1994 году Киевское военно-воздушное училище, работал учителем физкультуры, барменом, официантом и менеджером.

Руслан Шибаев (фото: instagram.com/shibaevruslan)

В 2007 году вместе с партнером открыл свой первый ресторан в Киеве - "Семь пятниц", который впоследствии трансформировался в "Хинкальню" с грузинской кухней.

После этого в 2010 году он открыл ресторан BEEF meat & wine, который стал настоящим центром политических и бизнес встреч столицы.

В 2011 году добавил к своему портфолио винный бар White Wine Bar. Кроме того, Руслан был соучредителем сети "Пивная дума" и заведения "The Burger".

Ресторатор был женат, сейчас разведен и имеет детей.

Руслан Шибаев (фото: instagram.com/shibaevruslan)