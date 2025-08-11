Звезда Нового канала ответила, будет ли новый сезон шоу "Ревизор"

Из телевизора - в кино

После завершения работы на Новом канале Анна Жижа полностью посвятила себя кинопроизводству.

За это время она сняла пять сериалов, среди которых и нашумевший "Потяг" - история о первом эвакуационном рейсе Укрзализныци из Харькова на запад Украины в первый день войны.

Анна Жижа (фото: instagram.com/azhizha)

Лента получила главный приз на итальянском сериальном фестивале, а режиссер Владимир Янущук сейчас номинируется на награду в Южной Корее.

Сейчас Жижа работает над полнометражным фильмом об архитекторе Владиславе Городецком.

"Каждое утро проверяем новости, потому что без дома с химерами кино не будет", - призналась она.

Вернется ли "Ревизор"

Телеведущая не исключает, что после завершения войны шоу "Ревизор" может снова выйти на экраны.

"Когда закончится война и мы все будем в норме, украинский ресторанный бизнес снова будет нуждаться в тонусе, и программа "Ревизор" как нельзя лучше может это предоставить", - отметила она.

Впрочем, по словам Жижи, формат потребует полного перезапуска: другой темп проверок, меньшая придирчивость и учет новых реалий.

Анна Жижа (фото: instagram.com/azhizha)

Она также добавила, что готова консультировать молодых специалистов, которые возьмутся за возрождение проекта, но не уверена, что хочет снова быть его ведущей.

Также Анна Жижа отметила, что за все время работы в шоу ей лично никто не предлагал взяток.

Зато угрозы поступали часто, в том числе и от влиятельных лиц.

"Говорили: вы же понимаете, с кем вы говорите, и что я сделаю с вашим каналом. Но никакие угрозы не исполнились, потому что мы отработали десять сезонов спокойно и счастливо", - подчеркнула она.

О проекте "Ревизор"

"Ревизор" - украинское социальное реалити-шоу Нового канала, которое проверяет заведения сферы обслуживания: гостиницы, рестораны, супермаркеты, аквапарки, салоны красоты, санатории, парки, детские сады и даже историко-культурные комплексы.

Цель проекта - оценить качество сервиса и предоставить объективную рекомендацию зрителям.

Премьера состоялась 27 августа 2011 года. Уже в первом сезоне проверки вышли за пределы ресторанов и отелей, охватив различные заведения от пляжей до поездов.

Первые сезоны, ведущей которых была Оля Фреймут, давались тяжело - многие владельцы просто закрывали двери перед съемочной группой.

С третьим сезоном (2013 год) начались повторные проверки заведений, которые уже получали рекомендации, и появились "золотые таблички" с повышенными требованиями к качеству.

В случае провала проверки знаки отличия забирали. Команда также выезжала на ревизии за границу - в Австрию, Францию, Италию и Великобританию.

В четвертом сезоне добавилось постшоу "Страсти по Ревизору", где владельцы заведений могли публично ответить на замечания программы.

Пятый сезон (2015 год) стартовал с новым ведущим Вадимом Абрамовым. Появились биметаллические - серебряно-золотые таблички, "черные метки" для худших заведений, а также обязательная дегустация блюд и проживание в отелях.

В 2017 году ведущим восьмого сезона стал Николай Тищенко, а в девятом к нему присоединилась Елена Филонова.

С 2019 года шоу вела Юлия Панкова, которая призналась, что мечтала об этой роли.

В 2020 году вышли спецвыпуски "Ревизор. Карантин", где команда проверяла магазины, рынки, заведения питания на вынос и АЗС в Киеве на соблюдение карантинных норм.

Целью проекта было разоблачить недобросовестных предпринимателей, которые нарушали правила во время пандемии.