Звезды, которые шокировали мир странными диетами: от голодовок до лимонадных дней

На что только не идут знаменитости ради идеальной фигуры или ролей в фильме. Порой даже прибегают к очень странным и сомнительным диетам.
В материале РБК-Украина собрали самые яркие примеры звезд, которые вызвали волну возмущения своими пищевыми привычками.
Рэпер и отец дочери Меган Фокс поразил своим пищевым рационом. Выяснилось, что он ест лишь несколько раз в неделю, заменяя большинство приемов водой.
В меню входит костный бульон с кимчи и квашеной капусты. Эти продукты, по его словам, содержат много пробиотиков.
В то же время он позволяет себе кофе, сельдерейный сок и кокосовую воду, а также может съесть бургер, если его приготовит друг.
Амбассадорка строгих диет пробовала палео-диету, интервальное голодание, различные детокс-программы, IV-терапию, которая включает капельницы с витаминами и другими веществами.
Однако в апреле этого года Гвинет решилась вернуться к обычной тарелке.
Она все еще стремится питаться здоровой пищей, но ее подход стал менее жестким и более сбалансированным.
В рационе звезды снова появились хлеб, сыр и немного пасты.
Модель и дизайнерша на протяжении 25 лет ела одну и ту же еду. Ее любимое блюдо - рыба на гриле и паровые овощи.
Она отказывается от блюд, приготовленных на масле или в соусах, а также не употребляет молочные продукты.
Причиной такого питания стали проблемы с кожей в молодости - акне.
Для фильма "Машинист" актер, который славится своими трансформациями ради ролей, похудел примерно на 28 килограммов.
Он питался только яблоками и тунцом, а также приглушал голод курением и кофе.
Такая диета в комбинации с интенсивными тренировками позволила похудеть, но точно не добавила здоровья.
Певица когда-то призналась, что перед важными съемками придерживалась "лимонадной диеты". Несколько дней подряд она пила только смесь лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и воды.
Так она пыталась быстро избавиться от нескольких килограммов, но врачи предостерегают: это может навредить здоровью. Сама звезда признавалась, что результат не был длительным.
