Не така вже й шкідлива: нутриціолог розповіла, скільки картоплі можна їсти без страху за фігуру

Через вічне бажання схуднути картоплю давно "забанили" в суспільстві, хоча це корисний, в принципі, продукт харчування.
Звичайно, картопля не зрівняється по корисності, наприклад, з брокколі. Але коли стоїть вибір між макаронами, білим рисом, хлібом і так далі, то тут однозначно треба вибирати картоплю.
Про це у своєму блозі розповіла нутриціолог Катерина Йенсен. Вона перерахувала найменш шкідливі способи приготування картоплі і розповіла, скільки його можна їсти без шкоди для фігури.
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Картопля, містить багато крохмалю і мало клітковини (особливо очищена картопля). Тому багато їсти її не потрібно. Картопля повинна займати не більше ⅙ вашої тарілки.
Наприклад, овочеве рагу, рибка, рослинне масло або песто (корисні жири) + картопля. Вийшла ідеальна вечеря.⠀
Важливо: все вищесказане не відноситься до картоплі фрі і особливо до її готових варіантів (які можна купити в мережах фаст-фуд або в замороженому вигляді в магазинах).
Так, це просте рішення, але воно дуже нездорове. Картопля фрі містить багато трансжирів. Крім цього, його часто посипають пшеничним борошном перед заморожуванням, щоб він не злипався. Якщо ви вирішили відмовитися від глютену, будьте уважні.
Запечений, варений, в мундирі і в супі кубиками. Або можна робити картопляні салати.
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