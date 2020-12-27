Синоптики дали "морозний" прогноз: де буде найхолодніше

В Україні в неділю, 27 грудня, погода очікується морозною і вітряною. У нічний час стовпчики термометрів опустяться до мінімальних -9 градусів, але через сильні пориви вітру відчуватися погода буде на всі -13 градусів.

Детальний прогноз опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

В денний час в Україні 27 грудня очікується в середньому -1... +2 градуси протягом дня. На півдні країни, а також у Закарпатській області термометри покажуть до 0… +4 градуси. У нічний час, за попередженнями фахівців, в Україні очікується морозна погода. Найхолодніше буде на заході країни, де термометри покажуть до -2... -9 градусів. На інших територіях морози теж посиляться у порівнянні з суботою у середньому до -1... -4 градусів.

Синоптики попереджають, що морози можуть відчуватися більш сильно через пориви вітру до 7-12 м/c.

Опадів у неділю при цьому не очікується. Погода буде переважно сонячною, але з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 27 грудня (карта: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україну в середині наступного тижня нагрянуть морози, потім очікуються сильні снігопади.

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