Домашня аптечка: лікар розповіла, що приймати, щоб не захворіти цієї осені

"Що приймати вже зараз, щоб не захворіти цієї осені?" - питання, яке кожен лікар отримує практично щодня від своїх пацієнтів. І це правильно: зараз дуже важливо підтримати свій організм.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.⠀
Хворіти ніколи! У мене багато планів на цю осінь. У вас теж є свої плани? Тому рекомендую зберегти цей список-шпаргалку про всяк випадок. Аптечними препаратами яЯ не користуюся вже років 7 так точно! ⠀
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Отже, що я рекомендую приймати зараз і що має бути в домашній аптечці.
Хворіти ніколи! (фото: pexels.com)
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Це хороший наборчик на осінь. Тут вам енергія, вітаміни і підтримка імунітету. Якщо потрібно підвищити розумову і фізичну активність - саме те.
Також, якщо відчуваю, що починаю хворіти, в домашній аптечці у мене завжди є колоїдне срібло. Застосовувати так: срібло по 1 ч. л. 3-4 рази в день. Набираю в рот, полоскаю горло і ковтаю.
Перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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