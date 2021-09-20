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Домашняя аптечка: врач рассказала, что принимать, чтобы не заболеть этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

"Что принимать уже сейчас, чтобы не заболеть этой осенью?" - вопрос, который каждый врач получает практически ежедневно от своих пациентов. И это правильно: сейчас очень важно поддержать свой организм.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.⠀

Для здоровья всей семьи (фото: pexels.com)

Болеть некогда! У меня много планов на эту осень. У вас тоже есть свои планы? Поэтому рекомендую сохранить этот список-шпаргалку на всякий случай. Аптечными препаратами я не пользуюсь уже лет 7 так точно! ⠀

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Итак, что я рекомендую принимать сейчас и что должно быть в домашней аптечке.

  • Витамин С - 1 таб. в день
  • Пчелиная пыльца - 2 капли 2 раза в день
  • Лецитин - по 2 капли 3 раза в день
  • Омега-3 - 1 капсула в день
  • Замброза 1-2 ст. ложки в день

Болеть некогда! (фото: pexels.com)

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Это хороший наборчик на осень. Здесь вам энергия, витамины и поддержка иммунитету. Если требуется повысить умственную и физическую активность - самое то.

Также, если чувствую, что начинаю заболевать, в домашней аптечке у меня всегда есть коллоидное серебро. Применять так: Серебро по 1 ч. л. 3-4 раза в день. Набираю в рот, полоскаю горло и глотаю.

Перед применением советов проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше врач рассказала, как легко убрать дефицит железа в организме.

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