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Якщо в будинку діти: нутриціолог розповіла, чим замінити токсичні чистячі засоби

Автор: Тетяна Турчанікова

Одним з найбільших факторів забруднення природи є чистячі засоби і вся побутова хімія, хоча деякі з них легко можна замінити натуральними засобами. Наприклад, ефірними маслами.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

У нас зараз в будинку є кілька звичок, які допомагають нам використовувати мінімальну кількість чистячих засобів, які містять токсичні хімічні речовини.

Якщо чесно подивитися, ми все-таки живемо в світі, який досить токсичний. І якщо ми можемо хоч трохи зменшити токсичне навантаження, тим більше задоволеними будуть печінка і лімфосистема.

Ефірні масла особливо знадобляться, якщо в будинку діти (фото: pexels.com)

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Незамінні ефірні масла в будинку

  • Для ароматизації постільної білизни і простору можна взяти оцет без запаху або спирт, розвести з водою і додати кілька крапель лаванди, лимона, м'яти окремо або всі три масла одночасно.

  • Перелити цю суміш в пульверизатор і використовувати як освіжувач повітря або ароматизатор для постільної білизни. Особливо приємно потім користуватися рушниками. Перед вживанням кожен раз струшуйте пляшечку.

  • Ми використовуємо також оцет і ефірні масла, в тому числі м'яту і лаванду, для того, щоб мити всі поверхні і підлоги, додаємо кілька крапель на відро.

Прибирати, освіжати постіль та рушники і багато інших функцій - все це ефірні масла (фото: pexels.com)

  • На кухонні губки і щіточки, які ми часто використовуємо, додаємо крапельку лимонного масла для того, щоб запобігти неприємному запаху і освіжити кімнату.
  • Комбінація лаванда і лимон чудово працює, якщо на кухні сильний запах після приготування риби. Після завершення приготування, поставте на плиту кип'ятити воду в каструлі з додавання масел лаванди і лимона.
  • Також для ароматизації повітря будь-яке ефірне масло можна додати в сумку пилососа або кілька крапель в пральну машинку.
  • Масло лимона - відмінний спосіб позбавлення від жирних плям і від плям взагалі, якщо змішати з перекисом водоводу.
  • Комбінація масла лимона, соди, оцту - прекрасний засіб для очищення будь-яких поверхонь.
  • Очищаючий спрей з масел чайного дерева, м'яті, лаванди і лимона - засіб для запобігання цвілі.
  • Ефірна олія лаванди допоможе від опіків, можна додати в неї сік алое вера.

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