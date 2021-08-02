Якщо в будинку діти: нутриціолог розповіла, чим замінити токсичні чистячі засоби

Для ароматизації постільної білизни і простору можна взяти оцет без запаху або спирт, розвести з водою і додати кілька крапель лаванди, лимона, м'яти окремо або всі три масла одночасно.
Перелити цю суміш в пульверизатор і використовувати як освіжувач повітря або ароматизатор для постільної білизни. Особливо приємно потім користуватися рушниками. Перед вживанням кожен раз струшуйте пляшечку.
Ми використовуємо також оцет і ефірні масла, в тому числі м'яту і лаванду, для того, щоб мити всі поверхні і підлоги, додаємо кілька крапель на відро.
Прибирати, освіжати постіль та рушники і багато інших функцій - все це ефірні масла (фото: pexels.com)
На кухонні губки і щіточки, які ми часто використовуємо, додаємо крапельку лимонного масла для того, щоб запобігти неприємному запаху і освіжити кімнату.
Комбінація лаванда і лимон чудово працює, якщо на кухні сильний запах після приготування риби. Після завершення приготування, поставте на плиту кип'ятити воду в каструлі з додавання масел лаванди і лимона.
Також для ароматизації повітря будь-яке ефірне масло можна додати в сумку пилососа або кілька крапель в пральну машинку.
Масло лимона - відмінний спосіб позбавлення від жирних плям і від плям взагалі, якщо змішати з перекисом водоводу.
Комбінація масла лимона, соди, оцту - прекрасний засіб для очищення будь-яких поверхонь.
Очищаючий спрей з масел чайного дерева, м'яті, лаванди і лимона - засіб для запобігання цвілі.
Ефірна олія лаванди допоможе від опіків, можна додати в неї сік алое вера.
Раніше нутриціолог дала список овочів для хорошої роботи жовчного міхура.