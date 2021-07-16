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Не допускайте ці помилки: стиліст назвала, що в одязі додає віку

Автор: Тетяна Турчанікова

За допомогою одягу можна з легкістю виглядати молодше років на 5-10, але також можна отримати і зворотний ефект.

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram дала список речей, які додають віку - постарайтеся від них позбутися, якщо у вас такі є.

Кілька поширених помилок, які неодмінно додадуть вам пару (а може і більше) років. Не робіть таких помилок.

Речі, які додають років

Круглі виріз. І не тільки на пальто восени, просто відмовтеся від них, якщо є сумніви.

Цікавий трикотаж. Вибирайте лаконічні моделі, вони поза віком і поза модою.

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Безформні сумки та взуття. Залиште їх в минулому, поновіть гардероб - і відчуйте полегшення.

І, нарешті, не по темі речей, але складна зачіска теж здатна додати рочків, віддавайте перевагу більш простим укладанням волосся.

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Які речі здатні додати пару-трійку років своїй господині (фото: instagram.com/tanya.myname)

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