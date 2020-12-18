Гороскоп 2021 для Рака: які зміни чекають на вас в коханні, фінансах і кар'єрі

Гороскоп на 2021 рік підкаже знаку Зодіаку Рак, які зміни чекають на вас в різних життєвих сферах - коханні, фінансах, кар'єрі, самореалізації. Чого варто побоюватися і які перспективи обіцяє самому містичного знаку рік білого металевого Бика - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 рік для Рака склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

Астролог вважає, що в цьому році у вас буде можливість реалізувати свій стартап з допомогою залучення інвестицій або успішно вкластися в прибуткові проекти.

"Побачити для себе фінансову перспективу, попросити матеріальну допомогу, віддати борги і знайти джерела кредитування - це основне завдання року, реалізація якої буде працювати десятки років", - впевнена Аріна

На її думку, просування і досвіду буде легко досягти у сферах, пов'язаних з аналізом, чужими грошима, податковими службами, спадщиною, виробництвом, кризовими проектами і ситуаціями, банківськими операціями, медициною, органами щодо охорони громадського порядку, розслідуваннями або дослідженнями будь-якої складної задачі.

Бізнес/кар'єра

У цій сфері життя 2021 рік може розпочатися з публічних скандалів, конфліктів з начальством або держустановами. Варто перечекати і налагодити ситуацію в лютому. У квітні, травні та жовтні можливе підвищення, сприятливі умови праці й душевні посиденьки з колегами.

Нові пропозиції по роботі і довгострокові проекти чекайте в жовтні і листопаді. У ці місяці вкрай важливо проявити старанність, високу працездатність і професіоналізм.

Кохання/сім'я

Січень, квітень і липень підійдуть для того, щоб зняти рожеві окуляри і розв'язати спірні питання зі своїм партнером, чітко висловити свої бажання, чого ви хочете насправді від відносин. Ці місяці яскраво покажуть вам що за людина поруч з вами.

"Яскраві події, любов і романтичні побачення відбудуться у другій половині року - з вересня по грудень. В цей період є можливість зустріти рідну душу і близьку по енергетиці людину", - прогнозує астролог.

Фінанси/придбання

Лютий, травень і липень сприятимуть фінансовим спекуляціям, отриманню великих доходів, розподілу прибутку, об'єднання капіталу. У ці періоди ви можете отримати доступ до спільних фінансів та фінансів вашого партнера по шлюбу або бізнесу. Протягом року є ймовірність отримання спадщини.

Серпень-вересень підійдуть для купівлі-продажу нерухомості або для того, щоб зробити ремонтні роботи і привести в порядок своє нерухоме майно.

Саморозвиток

Відмінним часом для подорожей, поїздок, відряджень та навчання стануть березень, травень і серпень. Презентації, творчий успіх і спортивні перемоги будуть в червні і вересні. Так само цей час підійде, щоб зайнятися освітою своїх дітей і з користю провести час.

Здоров'я/небезпека

А ось про здоров'я слід потурбуватися в березні-травні, а також в грудні. У ці місяці постарайтеся обійтися без екстриму. Також обмежте себе у вживанні алкоголю і різних стимулюючих засобів. При найменшому нездужанні обов'язково звертайтеся до лікаря.

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