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Ніяких дієт і гойдалок: нутриціолог назвала правила краси для жінок 45 плюс

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Четвер 21 жовтня 2021 09:09
Ніяких дієт і гойдалок: нутриціолог назвала правила краси для жінок 45 плюс Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Краса - це не тільки природні дані, але і велика робота над собою. З роками доводиться докладати ще більше зусиль, бути набагато більш дисциплінованою, щоб добре себе почувати і продовжувати собі подобатися.

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram назвала свої власні правила краси для жінок 45 плюс, які допомагають їй тримати баланс і в тілі, і в житті взагалі.

Ніяких дієт і гойдалок: нутриціолог назвала правила краси для жінок 45 плюсРегулярність і ніяких "гойдалок" (фото: pexels.com)

Правила краси і здоров'я для жінок 45 плюс

  • Сталість і дисципліна.

Категорично не допускаю "гойдалок" ні в чому, тобто коли місяць жорсткого спорту, тиждень детокса, а потім нічого не роблю (п'ю, курю і їм). Ні, ось таке в моєму віці неприпустимо.

  • Збалансоване помірне харчування і ніяких дієт, голодувань і детоксів.

Крім того, що з харчуванням я виконую всі здорові нормативи з важливих макро- і мікронутрієнтів, я мінімізую ризики серйозних захворювань, пов'язаних з такими крайнощами, як переїдання і голодні дієти.

  • Регулярні фізичні навантаження.

Найважливішу функцію в anti age несе м'язова маса, тому вкрай важливо з віком її зберегти на належному рівні.⠀

Мій вибір - стабільні силові тренування середньої тяжкості 3 рази на тиждень. Це запорука нормального відсотка м'язів в тілі, що дозволяє не перетворитися в ганчірочку і мати хороший основний обмін, а також є профілактикою різних вікових захворювань.

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Ніяких дієт і гойдалок: нутриціолог назвала правила краси для жінок 45 плюс⠀Тіло варто завжди тримати в тонусі (фото: pexels.com)

  • Режим дня.

Пізно лягла - тяжко було вставати і весь день відчуваєш себе розбитою і в дзеркало краще на себе не дивитися. Режим сну особливо гостро відчувається з роками. Тому я завжди йду спати до 12 ночі.

  • "Ні" - спиртним напоям. Я просто виключила алкоголь і, що називається, відчула різницю.

Раніше вино було регулярним атрибутом в моєму житті: мені хотілося і подобалося його пити. А зараз алкоголь не доставляє ніякої радості і став діяти у зворотний бік: руйнувати мене в буквальному сенсі. З курінням з віком така ж ситуація - краще кидати.

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  • Процедури для обличчя і тіла.

Мій топ-список: загальний масаж тіла, всілякі обгортання, лазня. Нещодавно відкрила для себе такі практики, як звукова терапія і кольоротерапія. Вони допомагають по-справжньому розслабити мозок. Процедури для обличчя - індивідуально, я вибираю ін'єкції і лазер.

  • Регулярне спостереження у ендокринолога і моніторинг гормонального фону в своє організмі.
  • І останнє правило, для душі, я повернулася до танців. Мені неймовірно подобається сам процес.

Раніше нутриціолог розповіла, як швидко відростити волосся, рецепт на аптечних травах.

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