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Оля Полякова розповість українцям правду про вакцинацію від коронавірусу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 11:23
Оля Полякова розповість українцям правду про вакцинацію від коронавірусу Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова стала партнером проекту #проковід від ЮНІСЕФ і INSCIENCE. Таким чином популярна українська співачка буде допомагати вченим і лікарям боротися з дезінформацією про коронавірус, пандемію та вакцинацію.

Про це нам розповіли в прес-службі артистки.

Відомо, що "Королева ночі" приєдналася до проєкту, щоб посилити голоси команди експертів #проковід, вчених, лікарів і популяризаторів науки, серед яких:

  • генетик Олександр Коляда
  • кандидатка біологічних наук Ольга Маслова
  • мікробіолог Олена Лівінська
  • педіатр Катерина Симоненкова
  • доктор з практикою в США Іванка Небор
  • анестезіолог-реаніматолог Дар'я Сімчук
  • лікар-інфекціоніст ковідного госпіталю Роман Пономаренко

Ці вчені і лікарі активно ділилися достовірною інформацією у соціальних мережах, а завдяки проєкту є можливість посилити їх голоси. Так як вони володіють найактуальнішою, а головне - перевіреною інформацією про вакцинацію і боротьбу з пандемією.

Оля Полякова розповість українцям правду про вакцинацію від коронавірусу

Оля Полякова допоможе вченим боротися з дезінформацією про вакцинацію

Протягом квітня зоряний детектив шоу "Маска" у своєму Instagram, за яким стежить більше 2,5 мільйона підписників, проведе кілька ефірів з експертами #проковід, а також буде публікувати пости, сторіз та вікторини на тему COVID-19, пандемії та вакцинації.

Саме з допомогою артистки люди зможуть поставити спеціалістам свої запитання та отримати компетентні відповіді в прямих ефірах з Поляковою, а також на особистих сторінках експертів в Instagram.

Ефіри Олі з вченими та лікарями пройдуть в рамках авторського телебачення співачки в онлайні "ПоляБачення".

Нагадаємо, нещодавно Полякова в золотому бікіні показала розкішне тіло з усіх ракурсів.

Також ми писали, що одна з найпопулярніших співачок України разом з донькою похвалилися фігурами на відпочинку.

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