Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021

Захотілося змін в образі? Ви навіть зважилися на коротку стрижку? Або, може, у вас і так коротке волосся, але хочеться чогось нового?
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram показала, які стрижки на коротке волосся в цьому сезоні - найтрендовіші. Надихаємося!
Топові стрижки у зарубіжних зірок і блогерів:
Модифікацій у таких зачісок дуже багато - відштовхуйтеся, перш за все, від форми / будови обличчя / черепа, всієї портретної зони.
Такі стрижки можуть як підкреслити вашу природну красу, так і оголити деякі особливості.
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Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон
Яку зачіску зробити на коротке волосся восени 2021 (всі фото в матеріалі: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, як виглядати дорого, не витративши всі гроші.