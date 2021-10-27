Від піксі до маллета: стиліст показала найтрендовіші стрижки осені 2021

Довге каре - одна з наймодніших зачісок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Актуальні стрижки / укладання / фарбування на коротке волосся

Топові стрижки у зарубіжних зірок і блогерів:

Піксі,

маллет,

каре.

Модифікацій у таких зачісок дуже багато - відштовхуйтеся, перш за все, від форми / будови обличчя / черепа, всієї портретної зони.

Такі стрижки можуть як підкреслити вашу природну красу, так і оголити деякі особливості.

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Актуальні стрижки / укладання / фарбування на волосся середньої довжини

або з чубчиком / без чубчика, або доглянуте, пряме, або недбало завите в локони, або пишно укладене - у стилі актрис з серіалу" Династія " (відгомони 80-х). Волосся може також бути зібране в тугий / недбалий кінський хвіст (високий або низький). Як і раніше, актуальні крабики або шпильки біля лиця. Ще один тренд (до речі, довгограючий) - світлі пасма біля лиця. Найвідчайдушніші перефарбовують волосся в рожевий або смарагдовий відтінки.

Яку зачіску зробити на коротке волосся восени 2021 (всі фото в матеріалі: instagram.com/faila_spb)