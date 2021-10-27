От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Захотелось перемен в образе? Вы даже решились на короткую стрижку? Или, может, у вас и так короткие волосы, но хочется чего-то нового?
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала, какие стрижки на короткие волосы в этом сезоне - самые трендовые. Вдохновляемся!
Самые топовые стрижки у зарубежных звезд и блогеров:
Модификаций у таких причесок очень много - отталкивайтесь, прежде всего, от формы / строения лица / черепа, всей портретной зоны.
Такие стрижки могут как подчеркнуть вашу природную красоту, так и обнажить некоторые особенности.
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Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон
Какую прическу сделать на короткие волосы осенью 2021 (все фото в материале: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, как выглядеть дорого, не потратив все деньги.