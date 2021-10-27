UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Захотелось перемен в образе? Вы даже решились на короткую стрижку? Или, может, у вас и так короткие волосы, но хочется чего-то нового?

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала, какие стрижки на короткие волосы в этом сезоне - самые трендовые. Вдохновляемся!

Длинное каре - одна из самых модных причесок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на короткие волосы

Самые топовые стрижки у зарубежных звезд и блогеров:

  • Пикси,
  • маллет,
  • каре.

Модификаций у таких причесок очень много - отталкивайтесь, прежде всего, от формы / строения лица / черепа, всей портретной зоны.

Такие стрижки могут как подчеркнуть вашу природную красоту, так и обнажить некоторые особенности.

Взять на заметку: Анджелина Джоли показала два роскошных образа на выход, которые подойдут всем

Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на волосы средней длины

  1. либо с челкой / без челки,
  2. либо ухоженные, прямые,
  3. либо небрежно завитые в локоны,
  4. либо пышно уложенные - в стиле актрис из сериала "Династия" (отголоски 80-х).
  5. Волосы могут также быть собраны в тугой / небрежный конский хвост (высокий или низкий).
  6. По-прежнему актуальны крабики или заколки у лица.
  7. Еще один тренд (кстати, долгоиграющий) - осветленные пряди у лица.
  8. Самые отчаянные перекрашивают волосы в розовый или изумрудный оттенки.

Какую прическу сделать на короткие волосы осенью 2021 (все фото в материале: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, как выглядеть дорого, не потратив все деньги.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды