Останнє сонячне затемнення 2020: які небезпеки несе цей день

Останнє сонячне затемнення 2021 відбудеться у Стрільці 14 грудня о 18:13 за київським часом. І хоча в нашій країні унікальне явище побачити не вдасться, воно справить важливий вплив на кожного з нас.

Відомий український астролог Аріна Артуровна вважає, що в дні, близькі до затемнення, ви можете відчувати себе дратівливим, нервовим і бути агресивними до оточуючих.

Зазначимо, що затемнення 14 грудня стане повним сонячним затемненням 142 саросу, яке найкраще буде видно в південно-східній частині Тихого океану, Чилі, Аргентині, на півдні Атлантичного океану, а також на південному заході Африки

Максимальна тривалість повної фази 2 хвилини 10 секунд і наступне таке затемнення відбудеться лише у 2038 році.

Астролог каже, що цей період є дуже потужним в енергетичному плані.

"В затемнення відбувається вже кульмінація, розв'язка ранішніх подій та кроків, так як цей період дуже потужний енергетично. Тобто нічого не береться з нізвідки. Спливають якісь факти, таємне стає явним, люди розповідають, емоціонують і все вилазить на поверхню", - розповідає Аріна.

Експерт також попередила про небезпеки, які несе явище.

У ці дні краще не ризикувати, стежити за своїм здоров'ям і будьте обережні за кермом і в поїздках", - радить фахівець.

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