Просто і дієво: нутриціолог назвала топ-15 способів зволожити шкіру і волосся

Гладка, насичена шкіра і блискуче волосся - результат не тільки походу до косметолога в салон краси, а, в першу чергу, - балансу в організмі.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram розповіла, що додати в свій раціон, а що з нього прибрати, щоб шкіра і волосся були здоровими.

Поради по догляду за шкірою і волоссям, які легко застосувати в домашніх умовах

1. Риб'ячий жир у вигляді жирної риби - оселедець, скумбрія, палтус та ін. - 2-3 рази на тиждень. На постійній основі в не сонячну пору року - жир печінки тріски (по 2 капсули після сніданку).

2. М'ясний або кістковий бульйон (засвоюється краще, ніж колаген в добавках). Колаген у великій кількості також знаходиться у водоростях. Водорості найкраще засвоюються у вигляді гелю.

3. Фрукти і компоти з великим вмістом вітаміну С для засвоєння колагену (цитрусові, шипшина (особливо чорний), ківі, обліпиха, полуниця, смородина, агрус).

Топ корисних порад для краси шкіри і волосся (фото: pexels.com)

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4. Масло дхі (не менше 1 ст. л. в день) або вершкове масло, якщо ви їсте молочні продукти.

5. Мінімізація сирої їжі (велика частина їжі - термічно оброблена), сухофрукти тільки вимочені або в компоті.

6. Режим пиття - не менше 1,5 л води в день. З рідин ще можна пити трав'яні чаї, компоти і морси без цукру, кокосову воду, овочевий сік, іноді - гранатовий сік, але не фруктові соки, в них багато цукру.

7. Вітамін Е, який міститься в горіхах, насінні і нерафінованих рослинних оліях. Всі ці продукти повинні бути тільки свіжими, без гіркоти. Прогірклі горіхи чинять негативний вплив на весь організм, особливо жовчний міхур і роботу мозку.

У маслі аргана міститься весь спектр вітамінів Е (зокрема, велика кількість гамма-токоферолів, що рідкість для продуктів). Масла з сої, кукурудзи, соняшнику, ріпаку краще виключити з харчування. Інші джерела вітаміну Е - шпинат, зелень ріпи, мангольд, кейл, капуста, брокколі, брюссельська капуста.

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8. Ще продукти, які варто включити в питан, ікра, морепродукти, тваринний жир (наприклад, сало, але його варто уникати при куперозі і розширених порах).

9. Зволоження приміщення.

10. Нанесення крему або кунжутного масла на тіло перед сном. В масло можна додати улюблене ефірне масло. Я люблю троянду, лаванду, лемонграс, бергамот, апельсин, мандарин, обожнюю клементин. Імбир і грейпфрут надають тонізуючий вплив на шкіру, борються з целюлітом, омолоджують шкіру. Герань допомагає позбутися від шрамів і розтяжок.

11. Перевірте, чи не п'єте ви діуретичні трави / чаї. Вони вимивають рідину і корисні мінерали з організму.

12. Добре діють для зволоження і живлення масло вечірньої примули або масло бораго при прийомі всередину.

13. Для зовнішнього застосування для шкіри обличчя гарні живильні масла опунції, аргани, шипшини. Пам'ятайте, що на обличчя небажано наносити креми і масла на ніч. Вони закупорюють пори, не дозволяють шкірі дихати і виводити токсини в нічний час.

14. Маски для волосся з конопляною, оливковою або аргановою олією. Супер маска - по 1 ст. л. меду, масла і 1 яйце. Все змішати і нанести на волосся. Шампуні і маски для волосся краще вибирати з гіалуроновою кислотою.

15. Для захисту кінчиків волосся від перетину і сухості можна наносити на них краплю олії аргани.