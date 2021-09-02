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Сезон ГРВІ: нутриціолог дала рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру

Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь - яскравий, насичений фарбами і подіями сезон, але ще цей час славиться своїми застудами та ГРВІ. Щоб зберегти здоров'я, фахівці з харчування радять заздалегідь подбати про свій імунітет.

Але якщо вже так вийшло, що хтось із сім'ї захворів, теж не страшно: нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала простий рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру і поставить людину на ноги.

Цей збір безвідмовно працює - ви можете легко зробити його самі.

Чай, який швидко поставить на ноги (фото: pexels.com)

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Чай для зниження температури

  • Склад: таволга, листя малини, липа, листя смородини, деревій, любов і турбота.

  • Дія: жарознижуючий, потогінний засіб. Рекомендується при підвищеній температурі і для пиття в лазні. Всі трави працюють синергетично, посилюючи дію один одного.

  1. Деревій розширює жовчні протоки і збільшує жовчовиділення, тим самим допомагаючи печінці виводити токсини. Покращує вироблення шлункового соку. Позбавляє від головного болю.
  2. Таволга і лист малини - заміна аспірину за рахунок вмісту натуральної саліцилової кислоти: знижують біль, розріджують кров. Застосовуються при інфекціях верхніх і нижніх дихальних шляхів.
  3. Липа - має протисудомну дію (в тому числі, використовується при лікуванні епілепсії), захищає здорові тканини від запалення, знімає спазми.
  4. Листя смородини - покращуює роботу серця і судин.
  5. Таволга, липа, листи малини і смородини містять вітамін С з високим вмістом флавоноїдів, що підвищує біодоступність вітаміну, відновлює сили, тонізує організм.
  6. Всі трави мають жарознижувальну, потогінну, загальнозміцнюючу, імунопідтримуючу, протизапальну, антибактеріальну та противірусну ефектом.

Чай для імунітету допоможе швидше одужати (фото: pexels.com)

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  • Спосіб застосування: заваріть в термосі 1 ст. л. на 1 ст. води.

Наполягайте годину. При підвищеній температурі рекомендується пити у великій кількості. Насолоджуйтесь чаєм і отримуйте максимум користі трав.

При лихоманці рекомендується приймати душ, щоб змивати виходять через піт токсини, якщо немає протипоказань.

Можна застосовувати дітям з 1 року. На ГВ можна. Протипоказання: індивідуальна непереносимість.

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