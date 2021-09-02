Сезон ГРВІ: нутриціолог дала рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру

Осінь - яскравий, насичений фарбами і подіями сезон, але ще цей час славиться своїми застудами та ГРВІ. Щоб зберегти здоров'я, фахівці з харчування радять заздалегідь подбати про свій імунітет.
Але якщо вже так вийшло, що хтось із сім'ї захворів, теж не страшно: нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала простий рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру і поставить людину на ноги.
Цей збір безвідмовно працює - ви можете легко зробити його самі.
Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені
Склад: таволга, листя малини, липа, листя смородини, деревій, любов і турбота.
Дія: жарознижуючий, потогінний засіб. Рекомендується при підвищеній температурі і для пиття в лазні. Всі трави працюють синергетично, посилюючи дію один одного.
Чай для імунітету допоможе швидше одужати (фото: pexels.com)
Від паразитів, вірусів і мікробів: нутриціолог дала список антипаразитарних продуктів
Наполягайте годину. При підвищеній температурі рекомендується пити у великій кількості. Насолоджуйтесь чаєм і отримуйте максимум користі трав.
При лихоманці рекомендується приймати душ, щоб змивати виходять через піт токсини, якщо немає протипоказань.
Можна застосовувати дітям з 1 року. На ГВ можна. Протипоказання: індивідуальна непереносимість.
Пряма загроза здоров'ю: нутриціолог назвала топ продуктів, які сильно дратують слизову, варто відмовитися.