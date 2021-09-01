Зняти запалення: лікар розповіла, як захистити кишечник при коронавірусі

Проблеми з кишечником - ще одна неприємна сторона коронавірусу - можуть з'явитися як через вплив як самого вірусу, так і в результаті потужної антибіотикотерапії.

Наприклад, у хворих коронавірусом діарея зустрічалася в 34 % випадків, блювота спостерігалася в 3,9 % випадків, біль в животі турбувала 1,9 % пацієнтів, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Яким чином вірус вражає кишечник:

Підвищує сприйнятливість кишечника до розвитку запалення, в результаті чого порушується кишковий бар'єр.

Через гіпоксії (нестачі кисню) змінюється склад і функції мікрофлори.

Нервова система кишечника уражається або безпосередньо, внаслідок вірусної інфекції, або за рахунок компонентів імунної відповіді - через це посилюється діарея і в деяких випадках виникає блювота.

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Важливо "заселити" кишечник корисними бактеріями (фото: pexels.com)

Як захистити кишечник при коронавірусі

Обов'язково підтримувати мікробіоту кишечника, особливо - при призначенні антибіотиків. Для цього є 3 групи препаратів:

пробіотики

метабиотики

пребіотики

У разі АБ-терапії потрібно, по-перше, заселяти бактерії, тобто використовувати пробіотики. І, по-друге, створювати умови для їхнього життя - за допомогою мета- або пребіотиків.

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"Живі" продукти допоможуть організму швидше відновитися (фото: pexels.com)

Пробіотики - це препарати живих корисних бактерій. Добре, якщо препарат є мультипробіотиком, бо для кишечника важливо не тільки кількість бактерій, але і різноманітність їх видів.

Починати відновлення мікрофлори потрібно з перших днів прийому АБ або, в разі появи симптомів, по 1-3 капсули під час їжі і продовжувати мінімум 14 днів, але краще 30-45 днів.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.