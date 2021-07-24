ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

Новость на русском →
Субота 24 липня 2021 17:07
Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше Як виглядати на пару кіло менше (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хочеться виглядати стрункою, стильною, сексуальною, легкою, повітряною... Але літо в самому розпалі, а фігура не в кращій формі. Знайомо?

Нерозуміння, як вийти красивою з цієї ситуації, призводить до сорому, втрати смаку до життя, зайвий раз не виходиш з дому... Пора цього позбутися!

Стиліст Вамі Айдіс у блозі в Instagram розповіла, що своєму гардеробу потрібно ставити завдання. Працюючи з ним, потрібно зрозуміти, що він має робити для вас.

Наприклад:⠀

- Робити стрункішою,

- Витягати зріст,

- Зменшувати стегна / плечі / живіт,

- Молодити,

- Робити сексуальною,

- Підкреслювати красиві груди,

- Можуть бути цілі особистого характеру - продавати вас дорого своїм клієнтам, викликати захоплення у чоловіка.

Коли мета намічена, йдемо аналізувати речі, наявні в шафі. І кожна річ, що висить там, повинна виконувати те завдання, яке ви ставите своєму гардеробу! Правильно підібраний одяг здатен творити чудеса.⠀

Наприклад, якщо у вас стоїть завдання зменшити свою фігуру і виглядати стрункішою, то одяг, кольори і його деталі повинні бути підібрані певним чином.⠀

Як зменшити свою фігуру на 2 розміри за допомогою візуальних ефектів

  • Подовжений рукав робить "худішими" руки.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

  • Повтор кольору верх і низ витягає образ.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

  • V-подібний виріз робить образ легшим.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

Приберіть кльош і танкетку: стиліст дала топ-9 порад, як виглядати стрункішою і вищою

  • Об'ємні рукава балансують широкий низ.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

  • Контрастний ряд гудзиків "витягує" фігуру.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

  • Правильні пропорції в одязі "покращують" фігуру.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

Як зберегти і гроші, і нерви: стиліст поділилася простими лайфхаками вдалого шопінгу

  • Щільна тканина згладжує рельєфи тіла.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

  • Строкатий принт допоможе приховати недосконалості.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

  • Багатошаровість знімає акцент із зайвих сантиметрів.

Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

Прості прийоми, як візуально скинути пару кіло (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раніше стиліст показала, в яких купальниках на пляжі більше не можна з'являтися, вже не модно.

Читайте LITE в Google News
размер схуднення стиль тренд
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
13-річний школяр з Києва створив пристрій, що допомагає боротися з COVID-19 (відео)
13-річний школяр з Києва створив пристрій, що допомагає боротися з COVID-19 (відео)