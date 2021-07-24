Візуально схуднути: 9 лайфхаків від стиліста, як виглядати на пару розмірів менше

Нерозуміння, як вийти красивою з цієї ситуації, призводить до сорому, втрати смаку до життя, зайвий раз не виходиш з дому... Пора цього позбутися!

Хочеться виглядати стрункою, стильною, сексуальною, легкою, повітряною... Але літо в самому розпалі, а фігура не в кращій формі. Знайомо?

- Можуть бути цілі особистого характеру - продавати вас дорого своїм клієнтам, викликати захоплення у чоловіка.

Стиліст Вамі Айдіс у блозі в Instagram розповіла, що своєму гардеробу потрібно ставити завдання. Працюючи з ним, потрібно зрозуміти, що він має робити для вас.

Коли мета намічена, йдемо аналізувати речі, наявні в шафі. І кожна річ, що висить там, повинна виконувати те завдання, яке ви ставите своєму гардеробу! Правильно підібраний одяг здатен творити чудеса.⠀

Наприклад, якщо у вас стоїть завдання зменшити свою фігуру і виглядати стрункішою, то одяг, кольори і його деталі повинні бути підібрані певним чином.⠀

Як зменшити свою фігуру на 2 розміри за допомогою візуальних ефектів

Подовжений рукав робить "худішими" руки.

Повтор кольору верх і низ витягає образ.

V-подібний виріз робить образ легшим.

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Об'ємні рукава балансують широкий низ.

Контрастний ряд гудзиків "витягує" фігуру.

Правильні пропорції в одязі "покращують" фігуру.

Як зберегти і гроші, і нерви: стиліст поділилася простими лайфхаками вдалого шопінгу

Щільна тканина згладжує рельєфи тіла.

Строкатий принт допоможе приховати недосконалості.

Багатошаровість знімає акцент із зайвих сантиметрів.

Прості прийоми, як візуально скинути пару кіло (фото: instagram.com/vami.ideas)