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Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світ

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Понеділок 13 грудня 2021 19:19
Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світ Белла Хадід, Біллі Айліш, Айріс Лоу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Підводячи підсумки року, що минає, не можна не згадати про найнесподіваніші б'юті-трансформації знаменитостей.

Пропонуємо помилуватися, хто із зірок зумів здивувати навіть найвідданіших фанатів, які звикли до всяких витівок своїх улюбленців.

За словами стилістів, з настанням пандемії в моду повернулася натуральність, що не дивно. Складні фарбування і стрижки, які необхідно періодично оновлювати, стали невигідні. Градація і модні варіації мелірування, які допомагають приховати відросло коріння, навпаки, знову зайняли міцну позицію.

Але з іншого боку, людям, втомленим від напруженої ситуації, хотілося більше фарб і сміливих рішень. Саме це демонструють зірки з нашої галереї.

Енді Макдауелл

Після появи на червоній доріжці Канн актриса буквально повела за собою всіх прихильників благородної сивини. 63-річна Енді з копицею сріблястих локонів виглядала такою гармонійною, що просто зачарувала навіть найзатятіших скептиків.

Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світКардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світ

Енді Макдауелл зробила сивину трендовою (фото: instagram.com/andiemacdowell)

Біллі Айлиш

З брюнетки в блондинку і назад. Біллі Айліш за цей рік встигла подорослішати, погарнішати, влаштувати першу сексуальну фотосесію. А потім повернутися до більш звичного образу.

Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світКардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світ

Біллі Айліш все ще в пошуку (фото: instagram.com/billieeilish)

Белла Хадід

Белла не давала нудьгувати фанатам весь рік. Здається, у дівчини були варіації на тему всіх стилів. Але особливо несподівано виглядало на ній червоне волосся.

Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світКардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світ

Белла змінює зачіски дуже часто (фото: instagram.com/bellahadid)

Айріс Лоу

Одна з найкрасивіших моделей в світі, старша дочка Джуда Лоу здавалася неймовірно гармонійною в своєму образі томної "русалки". Тим більше несподівано виглядала стрижка "під хлопчика" з висвітленими волоссям. Як би там не було, на кар'єру і любов фанатів дівчини такі зміни не вплинули.

Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світКардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світ

Айріс все до лиця (фото: instagram.com/lirisaw)

Уіллоу Сміт

Актриса і співачка також не відрізнялася одноманітністю. Але в цьому році кількість трансформацій досягла піку, а завершилося все і зовсім поголеною головою. І більшість фоловерів Уіллоу вважають, що це "абсолютний краш".

Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світКардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світДівчина подобається фанатам в будь-якому стилі (фото: instagram.com/willowsmith)

Також читайте, яким 5 модним прийомам нас навчила Керрі Бредшоу.

А також як виглядає наймодніша стрижка сезону, яку носять Біллі Айліш, Кайя Гербер та інші.

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