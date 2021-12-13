Кардинально і сміливо: 5 зірок, зміну зачісок яких в 2021 році обговорював весь світ

За словами стилістів, з настанням пандемії в моду повернулася натуральність, що не дивно. Складні фарбування і стрижки, які необхідно періодично оновлювати, стали невигідні. Градація і модні варіації мелірування, які допомагають приховати відросло коріння, навпаки, знову зайняли міцну позицію.

Але з іншого боку, людям, втомленим від напруженої ситуації, хотілося більше фарб і сміливих рішень. Саме це демонструють зірки з нашої галереї.

Енді Макдауелл

Після появи на червоній доріжці Канн актриса буквально повела за собою всіх прихильників благородної сивини. 63-річна Енді з копицею сріблястих локонів виглядала такою гармонійною, що просто зачарувала навіть найзатятіших скептиків.

Енді Макдауелл зробила сивину трендовою (фото: instagram.com/andiemacdowell)

Біллі Айлиш

З брюнетки в блондинку і назад. Біллі Айліш за цей рік встигла подорослішати, погарнішати, влаштувати першу сексуальну фотосесію. А потім повернутися до більш звичного образу.

Біллі Айліш все ще в пошуку (фото: instagram.com/billieeilish)

Белла Хадід

Белла не давала нудьгувати фанатам весь рік. Здається, у дівчини були варіації на тему всіх стилів. Але особливо несподівано виглядало на ній червоне волосся.

Белла змінює зачіски дуже часто (фото: instagram.com/bellahadid)

Айріс Лоу

Одна з найкрасивіших моделей в світі, старша дочка Джуда Лоу здавалася неймовірно гармонійною в своєму образі томної "русалки". Тим більше несподівано виглядала стрижка "під хлопчика" з висвітленими волоссям. Як би там не було, на кар'єру і любов фанатів дівчини такі зміни не вплинули.

Айріс все до лиця (фото: instagram.com/lirisaw)

Уіллоу Сміт

Актриса і співачка також не відрізнялася одноманітністю. Але в цьому році кількість трансформацій досягла піку, а завершилося все і зовсім поголеною головою. І більшість фоловерів Уіллоу вважають, що це "абсолютний краш".

Дівчина подобається фанатам в будь-якому стилі (фото: instagram.com/willowsmith)