Піксі, маллет і чубчик: стиліст показала найтрендовіші стрижки 2021

Стильна стрижка - важлива частина образу, вона може повністю його перетворити. Тому, перш ніж відправитися до перукаря, варто, звичайно, дізнатися, що в тренді в 2021 році, але при фінальному виборі завжди відштовхуйтеся від того, яка зачіска йде саме вам.