Сяйво зсередини: нутриціолог дала список літніх суперфудів, які зроблять шкіру красивішою

Як піклуватися про красу шкіри влітку, спираючись на мудрість аюрведи і сучасної науки?
З точки зору Аюрведи, будь-які почервоніння, подразнення, запалення, кропив'янка і вологі червоні ділянки на шкірі говорять про дисбаланс Пітта-доші-вогняна енергія, яка править влітку.
Про це у своєму Instagram розповілаи нутриціолог Надя Андрєєва.
Якщо у вас проявляється підвищена Пітта, то Аюрведа дає ефективні інструменти, щоб приборкати зайву енергію вогню. В першу чергу, на допомогу підуть охолоджуючі, заспокійливі і нейтральні продукти.
Особливу увагу варто приділити літнім суперфудам - природа завжди дає нам ліки для кожного сезону.
Вода, овочі, фрукти , зелень - і шкіра засяє (фото: pexels.com)
Кінза - можна додавати в салати і супи, так і застосовувати зовнішньо: дрібно м'яти і прикладати до місць почервоніння і припухлостей на шкірі.
Троянду можна додавати в напої, їжу або використовувати в лікувальних цілях: протирати очі і обличчя настоєм з пелюсток, що постояли у воді в холодильнику (тільки не використовуйте пелюстки троянд з букетів з квіткових магазинів).
Кокос можна додавати в їжу і використовувати його масло для шкіри обличчя, тіла і волосся.
Алое віра можна додавати з ранку або перед їжею в теплу воду для пиття і, якщо є висипання, прикладати на шкіру.
Потужна детоксикація: нутриціолог назвала всього одну корисну звичку для печінки
свіжий фенхель,
будь-які проростки,
Додайте в раціон якомога більше сезонних фруктів і овочів. Саме фрукти і овочі - основні джерела антиоксидантів в нашому харчуванні. Антиоксиданти в харчуванні відіграють важливу роль і підтримують молодість шкіри, захищають від забруднення і ультрафіолету і дозволяють шкірі сяяти.
Раніше нутриціолог розповіла, чим замінити токсичні чистячі засоби в будинку, щоб не переживати за здоров'я дітей.