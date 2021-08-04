Сяйво зсередини: нутриціолог дала список літніх суперфудів, які зроблять шкіру красивішою

Якщо у вас проявляється підвищена Пітта, то Аюрведа дає ефективні інструменти, щоб приборкати зайву енергію вогню. В першу чергу, на допомогу підуть охолоджуючі, заспокійливі і нейтральні продукти.

Особливу увагу варто приділити літнім суперфудам - природа завжди дає нам ліки для кожного сезону.

Літні суперфуди, які зроблять шкіру красивішою

Зелені листові овочі і трави - шкіра любить хлорофіл!

- шкіра любить хлорофіл! Темні ягоди і настої з травами і ягодами. Я люблю розмарин з м'ятою, лаймом і порізаними ягодами (смородина, полуниця, ожина відмінно підійдуть).

Я люблю розмарин з м'ятою, лаймом і порізаними ягодами (смородина, полуниця, ожина відмінно підійдуть). Зелені коктейлі і зелені соки з мінімум фруктів. Я люблю огірок, селеру, кейл, м'яту і лайм. Іноді додаю скибочку ананаса 2 на 2 см.

Я люблю огірок, селеру, кейл, м'яту і лайм. Іноді додаю скибочку ананаса 2 на 2 см. Справжнім порятунком для шкіри і травлення влітку є роза, кокос, кінза і алое віра.

Вода, овочі, фрукти , зелень - і шкіра засяє (фото: pexels.com)

Кінза - можна додавати в салати і супи, так і застосовувати зовнішньо: дрібно м'яти і прикладати до місць почервоніння і припухлостей на шкірі.

Троянду можна додавати в напої, їжу або використовувати в лікувальних цілях: протирати очі і обличчя настоєм з пелюсток, що постояли у воді в холодильнику (тільки не використовуйте пелюстки троянд з букетів з квіткових магазинів).

Кокос можна додавати в їжу і використовувати його масло для шкіри обличчя, тіла і волосся.

Більше суперфудів - і маски не знадобляться (фото: pexels.com)

Алое віра можна додавати з ранку або перед їжею в теплу воду для пиття і, якщо є висипання, прикладати на шкіру.

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Є ще кілька продуктів, за які ваша шкіра скаже вам влітку "спасибі":⠀

свіжий фенхель,

будь-які проростки,

огірок,

лайм,

рута,

кокосова стружка,

пророщений маш,

всі види капустяних.⠀

Додайте в раціон якомога більше сезонних фруктів і овочів. Саме фрукти і овочі - основні джерела антиоксидантів в нашому харчуванні. Антиоксиданти в харчуванні відіграють важливу роль і підтримують молодість шкіри, захищають від забруднення і ультрафіолету і дозволяють шкірі сяяти.