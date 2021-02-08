RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

56-річна Моніка Беллуччі в спокусливому комбінезоні захопила осиною талією

Автор: Lite

Моніка Беллуччі знялась у новій фотосесії для ювелірного бренду класу люкс Cartier. Фото зірки підкорили мережу.

Актриса опублікувала серію знімків у себе в блозі.

Популярні новини
Може принести нестерпний біль: Астаф'єва вичерпно відповіла на питання про весілля і дітей 31 січня 2021
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові 07 лютого 2021
Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після "маніпуляцій" з обличчям 02 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Ідеальна! Ксенія Мішина в бікіні приголомшила точеними формами в "казковому місці" 06 лютого 2021
Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку 05 лютого 2021
Ще молодше: 54-річна Сальма Хайєк показала, як "освіжити" обличчя за допомогою одягу 04 лютого 2021
Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта 05 лютого 2021
Три щасливі крихітки: Світлана Лобода показала дочок і похвалилася подарунком від коханого 07 лютого 2021
Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини 02 лютого 2021

Моніка Беллуччі, якій у минулому році виповнилося 56, може похвалитися розкішними формами і осиною талією. Що й продемонструвала в новій фотосесії для Cartier. Легендарна актриса позує в приголомшливих вбраннях: шкіряному комбінезоні з відвертим декольте, яскраво-помаранчевому комбінезоні-авіаторі, а також чорному боді, надягнутому разом з об'ємним піджаком.

Моніка в новій фотосесії (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Всі образи доповнені вишуканими прикрасами, які вигідно виділяються на тлі сексуальних образів екс-дружини Венсана Касселя. Стилісти зробили їй пишну об'ємну укладку, а також макіяж в натуральних тонах, який підкреслив як і раніше досконалі риси лиця Моніки.

"Велична", "Вона просто вбила своєю красою", "Прекрасна", "Абсолютно прекрасна!", "Богиня!", - не можуть зупинитися фанати Беллуччі, які завжди раді писати їй приємні слова.

Також Моніка рада продемонструвати світові красу своєї старшої дочки Дєви. 16-річна дівчина, яка вже зробила кілька успішних кроків у модельному бізнесі, днями прикрасила нову глянцеву обкладинку. Дочка Венсана Касселя і Моніки успадкувала красу матері і харизму батька.

Також раніше Венсан Кассель та Тіна Кунакі знялися у спільній фотосесії. Пара порадувала мережу стильними фото і взаємними почуттями, які видно неозброєним оком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Моника БеллуччиВенсан КассельТина Кунакимамаотецдочь
Читайте також
З однією сумкою: Тіна Кунакі знялася повністю оголеною для відомого бренду
Дочка Ольги Сумської захопила мережу стрункою фігурою в шкіряній міні-сукні: вона точно нещодавно народила?
Прогноз погоди