56-річна Моніка Беллуччі в спокусливому комбінезоні захопила осиною талією

Моніка Беллуччі, якій у минулому році виповнилося 56, може похвалитися розкішними формами і осиною талією. Що й продемонструвала в новій фотосесії для Cartier. Легендарна актриса позує в приголомшливих вбраннях: шкіряному комбінезоні з відвертим декольте, яскраво-помаранчевому комбінезоні-авіаторі, а також чорному боді, надягнутому разом з об'ємним піджаком.

Моніка в новій фотосесії (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Всі образи доповнені вишуканими прикрасами, які вигідно виділяються на тлі сексуальних образів екс-дружини Венсана Касселя. Стилісти зробили їй пишну об'ємну укладку, а також макіяж в натуральних тонах, який підкреслив як і раніше досконалі риси лиця Моніки.

"Велична", "Вона просто вбила своєю красою", "Прекрасна", "Абсолютно прекрасна!", "Богиня!", - не можуть зупинитися фанати Беллуччі, які завжди раді писати їй приємні слова.

Також Моніка рада продемонструвати світові красу своєї старшої дочки Дєви. 16-річна дівчина, яка вже зробила кілька успішних кроків у модельному бізнесі, днями прикрасила нову глянцеву обкладинку. Дочка Венсана Касселя і Моніки успадкувала красу матері і харизму батька.