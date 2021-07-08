63-річна Шерон Стоун закрутила роман з 25-річним репером: унікальний зв'язок

Спекотна парочка, за словами джерела, весело проводить літо, занурившись у почуття. Голлівудська актриса, якій навесні виповнилося 63, і 25-річний музикант були помічені в двох нічних клубах Лос-Анджелеса. Як запевняють свідки, вони цілувалися, обіймалися і розпивали напої. Також, як виявилося, вони знайомі вже давно.

Шерон Стоун і її новий залицяльник (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/whatrmr)

"У Шерон точно спекотне літо. Нещодавно вона тусувалася разом з підопічним Дрейка. Вони пестили один одного, без кінця відкривали пляшки і танцювали під хіп-хоп", - розповідають інсайдери.

Хлопець - давній шанувальник творчості голлівудської діви, який готовий переглядати "Казино" за участю Шерон незліченну кількість разів. Наближений до пари інсайдер підкреслив, що не став би говорити про щось серйозне між зірками, але те, що у них унікальний зв'язок і дружба - це точно.

Примітно, що актриса і репер навіть підписані один на одного в Instagram, де лайкають і коментують пости.