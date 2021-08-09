Дочка Олі Полякової розохотила мережу "вампірським" фотосетом у лісі: "ніби з кліпу Rammstein"

На знімку – дівчина в готичному образі з розпущеним завитим волоссям і темною помадою, а також намальованим хрестиком на лобі. На колінах у неї лежить хлопець в чорному піджаку з закривавленими губами та слідами крові біля рота і на грудях, на щоці у нього помітний слід від поцілунку, він незрячим поглядом дивиться в сторону.

Маша показала вампірську фотосесію з хлопцем (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Подивіться, яку класну фотку зробила. Хочете ще фоток в цьому образі?"- поцікавилася Маша.

Думки підписників дівчини розділилися: хтось порахував знімок атмосферним, порівнявши його з кадрами з культової вампірської саги і навіть кліком німецької групи Rammstein, інші ж не оцінили фото і назвали його жахливим.