Дочь Оли Поляковой раззадорила сеть "вампирским" фотосетом в лесу: "будто из клипа Rammstein"

На снимке – девушка в готическом образе с распущенными завитыми волосами и темной помадой, а также нарисованным крестиком на лбу. На коленях у нее лежит парень в черном пиджаке с окровавленными губами и следами крови возле рта и на груди, на щеке у него заметен след от поцелуя, он невидящим взглядом смотрит в сторону.

Маша показала вампирскую фотосессию с парнем (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Посмотрите, какую классную фотку сделала. Хотите еще фоток в этом образе?" - поинтересовалась Маша.

Мнения подписчиков девушки разделились: кто-то подсчитал снимок атмосферным, сравнив его с кадрами из культовой вампирской саги и даже кликом немецкой группы Rammstein, другие же не оценили фото и назвали его ужасным.