Треба дружити: Кароль висловилася про публічні скандали і назвала свою шкідливу звичку

Співачка приїхала на інтерв'ю у відвертому образі: кислотному піджаку трендового фасону, лонгсливі-сітці і латексних лосинах, що підкреслили її стрункі форми.

З'ясувалося, що зірка соромиться завжди оголятися на публіці і вважає себе чудовою мамою. Тіна обожнює торт, але не їла його дуже давно, адже вона на дієті. Також колись зірка могла собі дозволити їсти вночі, поки всі сплять.

Артистка розповіла, що купувала одяг на ринку і в секонд-хенді, коли навчалася в школі. "Там класні речі", - зазначила вона.

Тіна гризе нігті, коли переживає і прямо зараз зберігає якийсь секрет, який відмовилася розповідати.

Олег побічно торкнувся теми гучного конфлікту Тіни з колегою Олею Поляковою. Він поставив запитання, чи скандалила вона з кимось публічно

"Хтось зі мною - безумовно, а я – ні. Треба дружити", - уточнила вона.