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Треба дружити: Кароль висловилася про публічні скандали і назвала свою шкідливу звичку

Автор: Lite

Тіна Кароль активно працює і регулярно радує шанувальників новинами, не даючи їм занудьгувати. Так, вона випустила музичну новинку до Дня Закоханих, де з'явилася в абсолютно новому для себе амплуа. Також з артисткою вийшло відразу кілька інтерв'ю, а в свіжому бліці з блогером, тіктокером, візажистом і актором Олегом Машуковським вона розкрила свої маленькі секрети.

Так, відео опитувальник з Тіною вийшов на сторінці блогера в Instagram. Вони розмовляли у форматі "було/не було".

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Співачка приїхала на інтерв'ю у відвертому образі: кислотному піджаку трендового фасону, лонгсливі-сітці і латексних лосинах, що підкреслили її стрункі форми.

З'ясувалося, що зірка соромиться завжди оголятися на публіці і вважає себе чудовою мамою. Тіна обожнює торт, але не їла його дуже давно, адже вона на дієті. Також колись зірка могла собі дозволити їсти вночі, поки всі сплять.

Артистка розповіла, що купувала одяг на ринку і в секонд-хенді, коли навчалася в школі. "Там класні речі", - зазначила вона.

Тіна гризе нігті, коли переживає і прямо зараз зберігає якийсь секрет, який відмовилася розповідати.

Олег побічно торкнувся теми гучного конфлікту Тіни з колегою Олею Поляковою. Він поставив запитання, чи скандалила вона з кимось публічно

"Хтось зі мною - безумовно, а я – ні. Треба дружити", - уточнила вона.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль потішила фото з відомим радіоведучим.

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Новини України Тіна Кароль
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