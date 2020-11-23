Катерина Кухар "наїхала" на Мейхер і спровокувала скандал на "Танцях з зірками"

"Танці з зірками" стали ще складнішими для кожного з учасників. Адже їм всім потрібно було для півфіналу вивчити та виконати не один танець, а відразу три. За один з номерів Надії Мейхер та Кирилу Васюку дісталося від Катерини Кухар, але шанувальники шоу вважають, що суддя до пари просто прискіпується і Мейхер хочуть "завалити".

Катерина сказала, що за перемогу Мейхер ще треба поборотися, а не сидіти на троні. Суддя розкритикувала пасадобль у виконанні пари.

"Цей пасадобль, звичайно, був набагато кращим, ніж попередній з Даніелем, коли вам тільки з третього разу вдалося зробити підтримку, - сказала Кухар, Мейхер спробувала її перебити, але суддя відрізала. - А давайте я закінчу... Але мій погляд був прикутий повністю до Кирила... Чи врятує вас глядач, подивимося".

Надія Мейхер і Кирило Васюк, пасадобль (відео: YouTube/Танці з зірками)

Українці в мережі розкритикували Катерину Кухар за те, що вона несправедлива до Надії Мейхер.

Цікаво, Кухар щось крім балету вміє танцювати?

Надя - найкраща енергетика, тільки Кухар не бачить

Валять Надюху, особливо Кухар. Як відповіла їй... Не бачити їй фіналу.

Прекрасна і найсильніша пара в цьому сезоні, бажаю удачі. А Катя Кухар показала себе справжню... На жаль!

Кухар - заздрісна дама, якщо дамою можна назвати.

Нагадаємо, що проект у півфінальному ефірі не покинула жодна пара. Таким чином у суперфіналі ми скоро побачимо бій трьох найкрасивіших жінок: Надії Мейхер, Санти Дімопулос та Юлії Саніної.

Відзначимо, що в півфіналі проекту ведучі Тіна Кароль та Юрій Горбунов приєдналися до пар і підкорили своїми танцювальними здібностями.

А ось Олег Винник, який в цю неділю феноменально повернувся на "Танці з зірками" відразу в трьох іпостасях - ведучого, танцівника і співака, розчарував останнім. Артист заспівав під відверту фонограму, викликавши гнів прихильників.