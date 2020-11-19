"Холостячка" Мішина вирішила послати своїх чоловіків в дикі умови: виживуть не всі

Шоу "Холостячка" досягло свого екватора і пристрасті на проекті розпалюються. У цю п'ятницю чоловіки підуть за головною героїнею Ксенією Мішиною в абсолютно дикі умови.

Актриса театру і кіно, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина продовжує вибирати любов з першого випуску, 23 жовтня. І майже через місяць - 20 листопада - чоловіків змусять вийти з зони комфорту.

Ксенія Мішина запросить учасників у похід, де разом вони проведуть цілий тиждень на острові в диких умовах. На такий крок Холостячка вирішила піти, щоб допомогти деяким із своїх чоловіків нарешті розкритися.

"У таких ситуаціях люди перевіряються. Я хочу подивитися, хто і як буде себе поводити. Як учасники будуть виживати в таких умовах і розмежовувати увагу між своїм комфортом і жінкою, яка їм подобається", - зазначає Ксенія.

Учасники шоу "Холостячка" (фото: пресслужба Нового каналу)

Цей тиждень буде відрізнятися від попередніх тим, що Холостячка буде жити разом з чоловіками на острові, перебуваючи з ними в рівних умовах. При цьому її присутність у таборі створить серйозну напругу між суперниками. За традицією "виживуть" не всі, адже декому доведеться покинути проєкт.

Нагадаємо, що реаліті-шоу "Холостячка" показують п'ятницями о 19:00 на каналі СТБ.

Зазначимо, що Ксенія Мішина сама виховує сина на ім'я Платон, якому навесні 2020 року виповнилося вісім років. Подробиці особистого життя актриса намагається не афішувати.

Раніше ми писали, що на шоу "Холостячка" прийшов новий загадковий чоловік, і учасники стали припускати, що це може бути тато Платона.

Також повідомлялося, що закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом.