Ілона Гвоздьова різко набрала у вазі: зірка розповіла, що їй допомагає худнути

Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова нещодавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю ділиться з матусями цінними порадами, як вести себе з дитиною і як харчуватися, а ще - як відновлюватися після пологів і привести фігуру в порядок.

На цей раз у своєму мікроблозі Ілона по-справжньому шокувала своїх фанатів: вона запостила свої фото, але на них зірка на багато важить кіло більше, ніж зазвичай, справжня модель плюс-сайз.

Ілона Гвоздьова вирішила пожартувати (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Це моя велика любов, натхнення і спосіб життя! Він з'явився доленосно і надзвичайно швидко став невід'ємною частиною мене! Це - спорт! І ось, на фото ви бачите, якою б я була без нього", - написала Ілона.

Шанувальники були в шоці, але потім оцінили жарт зірки, розуміючи, що таким чином вона намагалася "мотивувати" людей залишати час на спорт у своєму житті. Правду кажучи, деякі фоловери були обурені, що Ілона пожартувала над плюс-сайз дівчатами.

"Використовувати для реклами фетшеймінг? Я була про вас кращої думки, Ілона", "Ілона, Ви прекрасні, навіть у канонах жінок Рубенса. Але все ж зі спортом краще", "Як я злякалася спочатку", - відреагували підписники.

Нагадаємо, що нещодавно Ілона назвала своїх фаворитів на шоу "Танці з зірками 2020.