Все інакше: співачка Адель прокоментувала свою вагу і особисте життя

Співачка Адель на радість фанатам постала в новому для себе амплуа – зірка стала ведучою шоу Saurday Night Live. Перший ефір програми пройшов весело і запально. Крім іншого, Адель зуміла привернути до себе увагу не тільки розкішним вбранням, але і іскрометним почуттям гумору. З його допомогою вона відповіла на два нагальних питання про себе.



Співачка у вбранні від українського дизайнера (фото: instagram.com/adele)

Перший – про те, як їй живеться з новою вагою. Нагадаємо, співачка скинула близько 45 кілограмів і тепер виглядає зовсім інакше. Зірка рідко говорить про своє пеервтілення, а тому її висловлення стало справжньою сенсацією у пресі. "Я знаю, що виглядаю зовсім, зовсім по-іншому з тих пір, як ви бачили мене останнього разу. Але це все через ці обмеження у зв'язку з коронавірусом. Мені довелося подорожувати без нічого. І я могла взяти з собою лише половину себе. І вибрала цю половину", - пожартувала співачка, яка раніше з'являлася на американському телебаченні в 2017-му році.



Адель дала відповіді на головні питання (фото: instagram.com/adele)

Друга тема, яку розкрила цим ефіром Адель – свого особистого життя. Судячи з усього, чутки, що серце артистки більше не вільно, перебільшені. Так, їй приписували відносини з рэрепом Скептою, з яким співачка проводила багато часу. Але на програмі вона вибрала сюжет, зображуючи себе учасницею шоу "Холостяк". Знаменитість представилася і всіляко намагалася привернути до себе головного героя, виконуючи пісні і відганяючи інших дівчат. Такий сюжет запевнив фанатів: Адель натякає, що все ще самотня і шукає супутника життя.

Нагадаємо, раніше зірка вразила всіх своєю стрункою фігурою, примірявши трендове вбрання від українського дизайнера.