Все зіпсувала: півфіналістка "Танців з зірками" зробила відверте зізнання

Учасниця "Танців з зірками" фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна зробила ряд цікавих зізнань і згадала, як все зіпсувала своїми танцями.

Коли Юлія прийшла у шоу, її ніхто не сприймав як серйозну конкурентку. Адже вона рокер, а як відомо "рокери на танцюють". Тепер її називають учасницею, що зробила найбільший прогрес на проекті. Незважаючи на дві травми ребра, Саніна увійшла в трійку найкращих на "Танцях з зірками" 2020. Артистка розповіла ТСН про свій перший танець в житті.

Рок-зірка каже, що на випускному в школі танцювала вальс в рамках конкурсу між школами, але наробила багато помилок.

"Перший танець, який я вчила і що пам'ятаю - це був танець в саду на випускний. Це було щось дуже смішне і просте. Другий танець - це випускний вальс. Був конкурс між школами. Я зробила багато помилок і просто зіпсувала виступ всієї команди нашої школи", - розповіла Саніна.

Учасники чвертьфіналу "Танців з зірками" (фото: 1plus1.ua)

А ось на проекті найскладнішим для неї є емоційне перевтілення для кожного номера.

"Емоційно розкриватися і відчувати кожний танок, кожну історію. Це навіть складніше, ніж витрачати фізичні сили", - каже Юлія.

Найбільшим досягненням на проекті вона вважає те, що їй вдалося навчитися танцювати буквально з нуля. Співачка також згадала про кумедний випадок на шоу.

"Під час виконання джайву мені на руку висипали багато слизьких блискіток. Півномера я витирала їх об Діму Жука", - сміється Саніна.

Цікаво, що в одному з недавніх ефірів танець Саніної і Жука став для судді Влада Ями справжнім відкриттям. Він навіть назвав цей квікстеп найкращим за сезон.

Юлія Саніна і Діма Жук, квікстеп (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що після чвертьфінального виступу шоу "Танці з зірками" покинула пара Сергія Мельника та Аделіни Делі. Причому їх відхід спровокував скандал.

У півфіналі, який відбудеться в неділю, 22 листопада, будуть брати участь Юлія Саніна і Діма Жук, Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Також ми писали, що Надію Мейхер розкритикували за надмірно вульгарний образ на "Танцях з зірками".