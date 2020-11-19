Все испортила: полуфиналистка "Танцев со звездами" сделала откровенное признание

Участница "Танцев со звездами" фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сделала ряд интересных признаний и вспомнила, как все испортила своими танцами.

Когда Юлия пришла в шоу, ее никто не воспринимал как серьезную конкурентку. Ведь она рокер, а как известно "рокеры на танцуют". Теперь ее называют участницей, которая сделала наибольший прогресс на проекте. Несмотря на две травмы ребра, Санина вошла в тройку лучших на "Танцах со звездами" 2020. Артистка рассказала ТСН про свой первый танец в жизни.

Рок-звезда говорит, что на выпускном в школе танцевала вальс в рамках конкурса между школами, но наделала много ошибок.

"Первый танец, который я учила и который помню - это был танец в саду на выпускной. Это было что-то очень смешное и простое. Второй танец - это выпускной вальс. Был конкурс между школами. Я сделала много ошибок и просто испортила выступление всей команды нашей школы", - рассказала Санина.

Участники четвертьфинала "Танцев со звездами" (фото: 1plus1.ua)

А вот на проекте самым сложным для нее является эмоциональное перевоплощение для каждого номера.

"Эмоционально раскрываться и чувствовать каждый танец, каждую историю. Это даже сложнее, чем тратить физические силы", - говорит Юлия.

Самым же большим достижением на проекте она считает то, что ей удалось научиться танцевать буквально с нуля. Певица также вспомнила про забавный случай на шоу.

"Во время исполнения джайва мне на руку высыпали много скользких блесток. Полномера я вытирала их о Диму Жука", - смеется Санина.

Интересно, что в одном из недавних эфиров танец Саниной и Жука стал для судьи Влада Ямы настоящим открытием. Он даже назвал этот квикстеп лучшим за сезон.

Юлия Санина и Дима Жук, квикстеп (видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что после четвертьфинального выступления шоу "Танцы со звездами" покинула пара Сергея Мельника и Аделины Дели. Причем их уход спровоцировал скандал.

В полуфинале, который состоится в воскресенье, 22 ноября, будут участвовать Юлия Санина и Дима Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов.

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