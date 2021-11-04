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Не кожен може витримати: MELOVIN розкрив правду про "Танці з зірками 2021" і другу половинку

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Четвер 04 листопада 2021 14:48
Не кожен може витримати: MELOVIN розкрив правду про "Танці з зірками 2021" і другу половинку Melovin і Єлизавета Русина (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Styler

MELOVIN і його партнерка по "Танцям з зірками 2021" Єлизавета Русіна покинули проект у дев'ятому прямому ефірі - відхід пари став несподіванкою для їх шанувальників і глядачів. Сам співак влаштував справжній перформанс під час прощальної промови і раптово пристрасно поцілував Лізу на очах у всієї країни.

В інтерв'ю виданню Marie Claire MELOVIN розповів про свій графік, участь в самому танцювальному проекті країни і критерії ідеального партнера. Швидше за все, бесіда зі співаком була записана до його вильоту з шоу.

Музикант зазначив, що останні два місяці живе в стрімкому ритмі: нескінченні тренування, шоу, інтерв'ю та концерти. Іноді, коли доводиться переїжджати з репетицій на інтерв'ю або зйомку, співак лише в машині встигає перекусити і переодягнутися – це єдиний вільний час, який у нього є.

"Я вже був на тренуванні 7 годин, зараз їду на примірку і ще потрібно встигнути написати інтерв'ю і знову в зал на тренування. Це божевільний графік, і не кожен його може витримати, але це одночасно досвід", - розповів він.

Не кожен може витримати: MELOVIN розкрив правду про &quot;Танці з зірками 2021&quot; і другу половинку

Melovin і Єлизавета Русіна еаптували і дивували в кожному номері (фото: instagram.com/melovin_official)

Також MELOVIN розповів, яким повинен бути його ідеальний партнер. Зазначимо, що артист відкрито говорить про свою сексуальну орієнтацію – йому подобаються як жінки, так і чоловіки.

"У партнері для мене важлива якість - відвертість, щирість, ідейність, стимул в роботі, мета в житті, ну і звичайно харизматичність", - перерахував він.

Поруч з ним ніколи не буде людини, що викликає байдужість.

Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова з радістю відреагувала на виліт MELOVIN'А з "Танців з зірками 2021".

Між хореографом, співаком і його партнеркою спалахнув мережевий скандал, який переріс у справжній конфлікт після спільного танцю трійці на головному паркеті країни у восьмому прямому ефірі проекту.

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