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Кім Кардашьян захопила формами в наймоднішому бікіні літа 2021

Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян зараз ще більш активна в мережі, ніж раніше. Актриса, яка переживає непростий період розлучення з Каньє Уестом, схоже, вже відійшла від усієї історії і поринула в радості життя: материнство, робочі проекти і спілкування з сестрами.

Так, новий пост вона присвятила підтримці молодшої з них - Кендалл Дженнер, яка почала випускати текілу. І вибрала вельми оригінальний спосіб, запостивши себе у спокусливому бікіні.

Кім позує в смарагдового відтінку купальнику, зшитого з модної тканини "жатка". Ця модель просто підкорила інста-простір і вважається однією з найбільш трендових в цьому році. Кардашьян вибрала модель з топом і трусиками з високою посадкою. На її фігурі " пісочний годинник" вона виглядала дуже вигідно.

Кім Кардашьян з текілою сестри і в модному купальнику (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пляжний образ доповнили золотий ланцюжок і хрестик, а ще тонкий ланцюжок на талії. Також Кім прихопила з собою зелену бейсболку, яка відмінно пасує до купальника. Зверху на ній красувався логотип бренду Кендалл Дженнер. У підписі Кім пояснила, що так вона підтримує свою молодшу сестру. "І ми любимо це!",- приєдналася до них ще одна бізнесвумен з цього сімейства Кайлі Дженнер.

Нагадаємо, нещодавно Кендалл показала новий стильний образ, який легко повторити. Беремо до уваги!

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